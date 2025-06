Los regidores de Lima le costarán S/182.000 más al año a los ciudadanos: MML oficializa nuevas dietas equivalentes al 30% del sueldo de RLA

Rafael López Aliaga. El Concejo Metropolitano de Lima aprueba un reajuste de las dietas de los regidores, efectivo desde julio de 2025. Créditos: MML

El Concejo Metropolitano de Lima ha aprobado un reajuste en las dietas de los regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual entrará en vigor a partir de julio de 2025, pero que supondrá un incremento de las necesidades del cabildo por encima de los S/182.000 a partir de 2026.

Según lo establecido por la Ley N° 32269, los regidores recibirán S/2.340 por cada asistencia efectiva a las sesiones de concejo, con un máximo de dos sesiones abonables al mes, lo que equivale a un total mensual de S/4.680. Esta decisión fue adoptada durante una sesión ordinaria celebrada el 12 de junio de 2025, según reportó el diario oficial El Peruano.

Lima ajusta las dietas de sus regidores para 2025

La Ley N° 32269, promulgada el 22 de marzo de 2025, modificó el artículo 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades, estableciendo que las dietas de los regidores deben corresponder al 30% de la remuneración mensual del alcalde de la jurisdicción correspondiente.

En el caso de Lima, el alcalde Rafael López Aliaga tiene una remuneración mensual -que abandonó- de S/15.600, según lo aprobado previamente en el Acuerdo de Concejo N° 013 del 30 de enero de 2023. Este porcentaje se ajusta automáticamente si varía el sueldo del alcalde y solo se paga por asistencia efectiva a las sesiones.

Antes de la promulgación de esta ley, las dietas de los regidores eran determinadas por acuerdos municipales y solían representar un porcentaje de la remuneración del alcalde, generalmente el 30%. La nueva normativa busca estandarizar este cálculo y garantizar un marco claro y transparente para la asignación de estos recursos.

Costos del reajuste de dietas en Lima alcanzarán S/182.520 anuales

Según el Informe N° D000158-2025-MML-OGPF-OP, complementado por el Informe N° D000303-2025-MML-OGPF-OP, la Oficina de Presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima estimó que este cambio demandará recursos adicionales por hasta S/182.520 anuales.

Sin embargo, dado que el reajuste se aplicará a partir de julio de 2025, el impacto presupuestal para el presente ejercicio fiscal será de S/69.810. El acuerdo establece que las dietas de los regidores serán publicadas tanto en el diario oficial El Peruano como en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Vale precisar que, aunque el sueldo del alcalde de Lima asciende a S/15.600, Rafael López Aliaga ha renunciado a esta compensación durante los cuatro años que dure su mandato. No obstante, la decisión no afecta el cálculo de las dietas de los regidores, ya que estas se determinan en función del monto aprobado oficialmente como remuneración del burgomaestre, independientemente de si este decide percibirlo o no.

Moody’s rebaja la calificación crediticia de Lima a “bono basura”

En paralelo, la Municipalidad Metropolitana de Lima enfrenta reveses financieros adicionales. Según un informe reciente de Moody’s, la calificación de los bonos emitidos por la entidad ha sido rebajada a ‘bono basura’, lo que refleja un deterioro en la percepción de su riesgo crediticio. Moody’s redujo la Evaluación de Riesgo Crediticio Base (BCA) de Lima de Ba1 a Ba2 y la calificación de emisor de Baa3 a Ba1.

Los Bonos Senior existentes de Lima con vencimiento en 2043 también fueron rebajados de Baa2 a Baa3. A pesar de esta rebaja, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que ha culminado con éxito la colocación de su Programa de Bonos Municipales en el Mercado de Capitales Internacional, logrando una sobredemanda por casi dos veces el importe emitido. Según la entidad, esta emisión ha contado con el grado de inversión otorgado por las clasificadoras internacionales de riesgo Fitch y Moody’s.