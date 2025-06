Tomás Gálvez y Humberto Abanto se enfrentan por caso Patricia Benavides: “Abogado que cobra por su trabajo”

Humberto Abanto responde a Tomás Gálvez. Video: Latina

El recientemente restituido fiscal supremo Tomás Gálvez y el abogado Humberto Abanto protagonizan un cruce de opiniones por la pretensión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Como se recuerda, Gálvez Villegas aseveró que la JNJ no puede dejar sin efecto la elección de un fiscal de la Nación, reconociendo que a la fecha Delia Espinoza ejerce ese cargo, cargo en el que fue “validamente elegida”.

“La JNJ ha dispuesto que Patricia Benavides asuma como fiscal de la Nación, pero existe otra fiscal de la Nación en funciones (válidamente elegida); la JNJ no puede dejar sin efecto la elección de un fiscal de la Nación. Por tanto la resolución de la JNJ resultaría inejecutable. Y ni siquiera se puede incorporar a Patricia como fiscal suprema, porque las resoluciones se ejecutan en sus propios términos”, dijo en una publicación en X (antes Twitter).

Este mensaje fue contestado por Humberto Abanto, abogado de la exfiscal de la Nación, durante una entrevista en Latina Televisión.

“Uno debería tener cuidado de no opinar cuando tiene interés en conflicto. (¿Cuál sería el interés en conflicto?) Hay un solo cupo. ‘Si ella no entra, entro yo’. Hay que tener un poquito de decoro para opinar", opinó Abanto.

Tomás Gálvez replica

El comentario de Humberto Abanto fue rápidamente contestado por el fiscal supremo Tomás Gálvez, quien rechazó que se pretenda minimizar su opinión.

“El doctor Abanto descalifica mi opinión indicando que es interesada. Pregunto, ¿y su opinión de abogado que cobra por su trabajo, inclusive honorarios de éxito, no es interesada?“, indicó.

Y agregó: “La nulidad, ya lo he dicho, solo abarca a todos los actos vinculados causalmente dentro del procedimiento, pero no a hechos independientes, en este caso, a un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que eligió a fiscal de la Nación, el cual es autónomo e independiente, inclusive, no comprende a hechos aun cuando tuviera alguna relación causal. Sino terminaríamos responsabilizando de todos los pecados y crímenes a los propios Adán y Eva”.

Patricia Benavides pretenderá regresar este lunes

Patricia Benavides tiene previsto presentarse hoy, 16 de junio de 2025, a las 8:00 de la mañana en la sede del Ministerio Público para reasumir el cargo de fiscal de la Nación, según lo anunciado por su abogado, Humberto Abanto. Acompañada por su equipo legal, integrado por Jorge del Castillo, Juan Mario Peña Flores y Christian Salas Beteta, Benavides busca evitar que se le acuse de abandono de cargo.

Abanto enfatizó que la restitución fue ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y que el Ministerio Público debe acatar esta decisión sin interpretaciones, ya que su destitución previa fue, según él, inconstitucional. Una vez en la institución, dicen, Benavides asumirá sus funciones de manera independiente, mientras que su equipo legal la respaldará solo hasta la entrada del edificio.

Sin embargo, la restitución de Benavides como fiscal de la Nación genera controversia. Algunos expertos, como los abogados Andy Carrión y Carlos Rivera, sostienen que la JNJ carece de autoridad para nombrar o restituir al fiscal de la Nación, una competencia exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos según la Constitución. Ellos argumentan que Benavides podría retornar únicamente como fiscal suprema, no como titular del Ministerio Público, y que la decisión de la JNJ podría constituir una usurpación de funciones.

Sumado a ello, la resolución de la JNJ deja más dudas que respuestas. Por ejemplo, la declaratoria de nulidad de oficio exige la unanimidad de los miembros de un órgano colegiado. Sin embargo, la reposición de la exfiscal de la Nación solo fue votada por 6 de los 7 consejeros.