PPK rompe su silencio: “No le tengo miedo a la muerte. Quiero morir en dignidad, no acorralado como un perro”

Fuente: Cuarto Poder

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se pronunció este domingo tras la decisión del Poder Judicial de imponerle 18 meses de impedimento de salida del país. Negó tener intención de fuga y manifestó su malestar por esta nueva medida, la cual se dictó en el contexto de la investigación por presunta financiación irregular de su campaña electoral en 2016.

“En 18 meses tendré 88 años. A los 88 años, ¿quién quiere andar viajando? Estoy muy decepcionado. Son siete años desde que empezó esta acusación y ahora hay una cosa más”, afirmó en una entrevista difundida por Cuarto Poder.

“Yo no me fugo. Tenía derecho a salir del país y obviamente a volver, porque no tengo ni un solo activo en el exterior, salvo la pensión que me paga el seguro norteamericano por todos los años que trabajé ahí”, agregó.

El expresidente confirmó, además, que se sometió recientemente a una cardioversión y que el Ministerio Público ya solicitó su historia clínica. “La edad no perdona, y si uno tiene golpes psicológicos fuertes, en el caso del corazón puede afectarle, y me ha afectado. (...) Hemos aprobado que se la den”, mencionó.

“No me quejo, soy estoico. Creo en Dios. Creo que ha sido una injusticia lo que me han hecho”, agregó al indicar que la situación también ha impactado en su entorno familiar. “Mi esposa está muy afectada, pero no hablamos nada por teléfono porque sabemos que nos escuchan”, señaló.

Kuczynski reconoció que atraviesa un periodo difícil. “Tocaba piano y ahora no toco nada, porque estoy deprimido un poquito”. Además, criticó la actitud de la Fiscalía. “Hay un deseo de colgar las caras de diversos presidentes para decir: ‘A ellos los derrotamos’. (...) Hay gente que dice: ‘Te están tratando de hacer lo mismo de Alan (García)’, pero tú no tienes pistola ni te vas a suicidar”, comentó.

García se suicidó el 17 de abril de 2019 cuando iba a ser detenido por sus supuestos vínculos con el caso Odebrecht, aunque sus más cercanos colaboradores han insistido durante estos años en que fue víctima de una “conspiración criminal”.

Tenía 69 años cuando se quitó la vida para evitar que un grupo de policías y fiscales que llegó a su casa lo detuviera de manera preliminar por su supuesta vinculación con el escándalo de corrución, que él siempre negó.

28/07/2017 July 28, 2017 - Lima, Lima, Peru - President of Peru, Pedro Pablo Kuczynski gives a speech to the nation, in the hemicycle of the congress, as part of the celebrations of the independence day, and ending the first year of his mandate. POLITICA Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

“Claro [que temo morir en el proceso], porque quiero dejar las propiedades a mi viuda y sus hijos. No le temo a la muerte, pero quiero morir en dignidad, no acorralado como un perro en una esquina de un camino”, continuó PKK.

Pediría asilo político

La semana pasada, el abogado Julio Midolo, quien lo defiende legalmente, señaló que su cliente podría evaluar el asilo político como una salida legal ante los procesos que enfrenta. Aclaró, sin embargo, que el exmandatario no ha manifestado ese interés, aunque la opción está contemplada dentro del marco jurídico.

“Pedir asilo político es una posibilidad. El señor no me lo ha planteado, no me ha manifestado que tiene este deseo. Se mantiene estoico y va a continuar luchando por su libertad y que se respeten sus derechos”, indicó en una entrevista con RPP.

Midolo también indicó que la actuación del jefe del Gabinete, Eduardo Arana, podría reforzar la idea de una persecución política, ya que habría intervenido para impedir el viaje de Kuczynski a Estados Unidos.

El exmandatario, de 86 años, intentó viajar a Miami por motivos de salud tras el vencimiento de su impedimento de salida. Sin embargo, Migraciones le negó el embarque por una alerta judicial, y dos fiscales acudieron al aeropuerto. Arana admitió haber contactado a autoridades judiciales para informarse sobre el caso.