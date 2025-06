Familiares de policía asesinado en SJL exigen a la PNP esclarecer hechos y denuncian falta de protección

Familia de policía asesinado en SJL pide explicaciones a la PNP

La familia de Julio César Calderón Díaz, efectivo asesinado tras recibir un disparo en la ingle, pidió que la Policía Nacional del Perú (PNP) esclarezca los hechos, debido a que consideran que las explicaciones no son precisas. La tía de la víctima señaló que cuando acudió para recoger las pertenencias de su sobrino, un coronel le brindó detalles de lo que habría ocurrido, pero señaló que no tenían chaleco de protección.

“El coronel no nos ha dado una explicación correcta. Nos ha entregado sus pertenencias e hizo un documento de las pertenencias. Incluso yo le he hablado, le he dicho dónde está el acta para que muestre en qué circunstancias llegó a morir mi sobrino. Entonces, nos dice para qué queremos eso. Le digo para una denuncia, porque nosotros necesitamos una investigación que se vaya a fondo para saber cómo fue, por qué tuvo que ir él sin seguridad y sin chaleco”, señaló a Buenos Días Perú.

Familiares de policía asesinado piden explicaciones| Captura de Latina Noticias

El joven era originario de Jaén, y dejó su hogar hace cuatro años con el objetivo de cumplir su sueño de convertirse en policía. Según su relato, su familia era de recursos limitados, pero su padre tuvo que solicitar un préstamo para que pudiera ingresar a la escuela de Policía en Puente Piedra, donde finalmente completó su carrera. Apenas tres días después de graduarse, el joven contrajo otro préstamo, esta vez para realizar mejoras en la vivienda de sus padres.

El suboficial era el segundo hijo de la familia en formar parte de la policía, ya que había seguido los pasos de su hermano mayor.

“Él ha tomado más cursos porque él quería avanzar. Quería llegar a ser un buen policía, ser de alto mando. Por eso que él llegó a hacer este curso de servicio de inteligencia. Pero él no hace ni un año que ha hecho este servicio y ya le están enviando hacer seguimientos. A mí como tía me indigna mucho cómo es posible que le manden a él hacer un seguimiento sin tener experiencia”, declaró.

PNP extiende condolencias a la familia de S3 PNP Julio César Calderón Díaz. |PNP

Otro policía pertenecería a banda criminal

Ante este hecho, un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Paul Ángel Galicia Chacón, fue detenido por presuntamente integrar una banda criminal implicada en el asesinato de Calderón Díaz. El enfrentamiento ocurrió en un inmueble ubicado en el asentamiento humano Eduardo de la Pinella, San Juan de Lurigancho.

La intervención estuvo a cargo del grupo GRECO y derivó en un intercambio de disparos que dejó alrededor de 12 casquillos de bala en la escena. Además, tres agentes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital de Canto Grande. Durante el operativo, también se detuvo a Elio José Antonio Mundaca Vargas, de 18 años, y a Luis Córdoba Yaya, de 19. A los involucrados se les incautaron armas de fuego y se les acusa de homicidio calificado, tentativa de homicidio y otros delitos.

Testigos grabaron cómo los compañeros de Calderón, heridos, intentaron auxiliarlo y trasladarlo al centro de salud más cercana. Por su parte, la PNP extendió las condolencias a la familia. El Ministerio del Interior también se sumó a brindar un mensaje.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares del S3 PNP Julio César Calderón Díaz. Hoy, la Institución lamenta la partida de un policía, quien ofrendó su vida en un acto de valor y entrega durante un enfrentamiento con delincuentes en el distrito de SJL”, se lee.