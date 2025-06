Vania Bludau le cierra la puerta a Mario Irivarren y deja claro que no habrá reconciliación

Vania Bludau sorprendió al hablar sin rodeos sobre su ruptura con Mario Irivarren, dejando claro que no hay espacio para segundas oportunidades y que su prioridad es mantener la paz que ha logrado (Facebook)

Vania Bludau reapareció ante las cámaras para aclarar lo que considera un tema cerrado: su relación con Mario Irivarren. Tras meses de silencio, la modelo respondió a quienes aún fantaseaban con una posible amistad o reconciliación con su expareja. Sus palabras fueron directas.

No existe, según dijo, ningún motivo para retomar el contacto, ni siquiera en términos cordiales. Recordó que su ruptura fue consecuencia de un vínculo conflictivo, y aunque evitó entrar en detalles, dejó claro que no olvida el malestar que esa etapa le generó.

“Hay cosas que no deberían repetirse”, declaró con seriedad a Trome. La contundencia de su mensaje dejó en claro que para ella no hay espacio para segundas oportunidades. Así, la también influencer marcó distancia con cualquier especulación mediática.

“No quiero nada con él”

La modelo Vania Bludau rompió el silencio sobre su expareja Mario Irivarren y fue directa: no tiene interés alguno en reencontrarse con alguien que, según dijo, le causó daño emocional. (Instagram)

Durante una conversación con la prensa, Vania Bludau no esquivó las preguntas sobre su expareja Mario Irivarren. A pesar del tiempo transcurrido desde su separación, las preguntas sobre un posible reencuentro siguen apareciendo. Esta vez, la modelo respondió con firmeza. “No tengo por qué acercarme a alguien que me hizo daño”, dijo sin rodeos.

La también influencer subrayó que su decisión no obedece a un enojo momentáneo, sino a una lección aprendida. “Uno no puede retroceder a un lugar donde no fue feliz”, agregó. La contundencia de sus palabras generó eco en plataformas digitales, donde muchos usuarios aplaudieron su determinación.

Una ruptura que dejó heridas profundas

Aunque no dio explicaciones explícitas, Vania Bludau insinuó que su relación pasada fue tóxica. Hoy prioriza su bienestar y no tiene interés en revivir lo que una vez la hirió. (Instagram)

Aunque Vania no profundizó en detalles sobre las razones del fin de su historia con Irivarren, sí recordó que no fue una separación pacífica. Ya en ocasiones anteriores, había dejado entrever que la convivencia con él estuvo marcada por episodios incómodos que afectaron su salud emocional.

En esta reciente declaración, no mencionó directamente los eventos del pasado, pero su tono no dejó dudas sobre la seriedad de los motivos que la llevaron a alejarse. “A veces hay que soltar para sanar”, comentó. Con esa frase, cerró cualquier posibilidad de que su vínculo con Mario renazca, incluso en calidad de amigos.

Su prioridad, enfatizó, es mantener la paz que ha conseguido luego de esa experiencia. Vania dejó claro que su vida ha tomado un rumbo distinto y que las decisiones que tomó responden a una necesidad de autocuidado.

Una amistad que no interesa reconstruir

La modelo fue tajante al rechazar la idea de una amistad con Mario Irivarren. “Perdonar no significa regresar”, afirmó, marcando distancia con quien fue parte de una etapa difícil. (Instagram)

Ante la consulta sobre si estaría dispuesta a retomar una relación de amistad con Mario, Vania fue categórica. “No tengo ningún interés en volver a conversar con él”, respondió. Sus declaraciones, aunque breves, fueron lapidarias para quienes esperaban un reencuentro amistoso.

La modelo explicó que prefiere guardar distancia con personas que en su momento no sumaron a su vida. “Una puede perdonar, pero no necesariamente regresar al mismo lugar”, expresó. . La frase se viralizó rápidamente entre sus seguidores, muchos de los cuales compartieron mensajes de respaldo en redes sociales.

Esta postura refuerza la idea de que Vania no solo dio vuelta a la página, sino que también cerró el libro. En su actual etapa, no busca reabrir vínculos que le recuerden momentos difíciles ni conceder segundas oportunidades que comprometan su estabilidad emocional.

Nuevos horizontes

La atención ahora se dirige a Austin Palao. Vania Bludau evitó confirmar un romance, pero al calificarlo de “superlindo”, dejó abierta la posibilidad de una nueva conexión en su vida. (Instagram)

Mientras deja en claro que el pasado no volverá, el presente sentimental de Vania Bludau no deja de generar comentarios. En las últimas semanas, los reflectores se posaron sobre su aparente cercanía con Austin Palao, con quien ha compartido algunas actividades y quien no pasó desapercibido en sus declaraciones más recientes.

Durante una entrevista, la modelo fue consultada sobre su opinión respecto al exchico reality. Su respuesta, aunque breve, fue más que elocuente: “Es un chico superlindo”. Con esa frase, avivó los rumores sobre un posible coqueteo entre ambos. Aunque evitó confirmar cualquier tipo de romance, no descartó que se estén conociendo mejor.

Las redes sociales reaccionaron con entusiasmo y muchos usuarios señalaron que la química entre ambos es evidente. Sin embargo, Bludau prefirió mantener la reserva. Por ahora, su mensaje parece claro: el pasado quedó atrás y sus nuevas interacciones están marcadas por respeto, ligereza y posibilidades aún abiertas.