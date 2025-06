Christian Domínguez llora por las restricciones para ver a su hija con Pamela Franco: “Es lo que me toca”

Christian Domínguez revela su dolor por las restricciones para ver a su hija con Pamela Franco. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Christian Domínguez abrió su corazón y expuso públicamente la dura realidad que enfrenta como padre, tras su ruptura con Pamela Franco. En una emotiva entrevista para el podcast de Karla Tarazona, el cantante de cumbia reveló las restricciones de tiempo que tiene para ver a su hija, Cata, y cómo se siente al no poder compartir más momentos con ella.

En la víspera del Día del Padre, el cumbiambero se sinceró sobre los desafíos que enfrenta en su paternidad, destacando que, aunque le gustaría tener más tiempo con su hija, debe ajustarse a los horarios establecidos por la situación que vive con su expareja.

“Hoy por hoy, si hago algo por mis hijos, lo hago por mí. No estoy esperando la aprobación de nadie. Es diferente cuando te dicen qué hacer y te sientes obligado”, expresó, visiblemente afectado.

Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez. Captura de TV - 'Amor y Fuego'.

Christian explicó que, debido a las restricciones impuestas, solo puede ver a su pequeña en un horario específico que no siempre se adapta a su agenda recargada por los conciertos, lo que le genera frustración.

“Me gustaría tener más horas en el día. A mis tres hijos que viven conmigo los veo solo cuando los llevo al colegio. Y me pasa con Cata que tengo horarios entre las 2 y hasta las 6 de la tarde, y después no la veo porque es tarde y es muy pequeña, no la puedo estar sacando de noche. Es lo que me toca y tengo que disfrutarlo”, confesó, mientras intentaba controlar las lágrimas.

El cantante también detalló cómo maneja su tiempo con sus hijos, destacando lo importante que es para él cumplir con su rol de padre a pesar de las limitaciones. “Si tengo 5 horas libres, no me voy a poner a jugar, sino que tengo en la cabeza ver a mis hijos. Ir a ver a mi hija menor si estoy en sus horarios”, indicó, mostrando su preocupación por ser un buen padre.

Christian Domínguez habla de su hija con Pamela Franco.

Christian Domínguez se emociona al hablar de los hijos de Karla Tarazona

Por otro lado, Christian Domínguez también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la relación con los hijos de Karla Tarazona, su actual pareja. Entre lágrimas, explicó que, aunque no comparte la misma sangre, los niños lo eligieron como figura paternal y él los considera como parte de su familia.

“Es un sentimiento diferente. Ellos son mis hijos, nacieron de mí, pero ellos (los hijos de Karla) me eligieron como padre y yo los elegí, eso es diferente. Nadie va a entenderlo si no le sucede”, comentó, visiblemente emocionado.

Instagram/@stephanotl

Christian Domínguez podría dedicarse a lo que estudió

Recientemente, Christian Domínguez reveló que siente que su lugar no está en el espectáculo. “Esto no era para mí”, dijo, con la mirada baja, en el podcast ‘Habla Good’.

Formado en administración de empresas, el cantante de cumbia confesó que su verdadera vocación jamás tuvo que ver con la fama. “Mi vida habría sido distinta, más tranquila. No tan juzgada”, añadió.

Como se sabe, el artista ha sido constantemente objeto de atención mediática por sus relaciones amorosas, sus infidelidades, rupturas públicas y controversias personales. Pero esta vez su mensaje no giró en torno a ninguna polémica. Fue, más bien, una súplica a destiempo: la necesidad de imaginar otra vida, lejos de los reflectores, con los pies en la tierra y sin las presiones de una vida pública.

Christian Domínguez