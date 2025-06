María Acuña sostiene que informar de la desaparición de sus tesis es una maniobra política en su contra: “¿Por qué no lo sacaron antes?"

Parlamentaria de APP acusa a dominical de tener algo en su contra. | Canal N

La controversia sobre la pérdida de las tesis de la congresista María Acuña, quien preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y es hermana de César Acuña —fundador de la Universidad César Vallejo (UCV)—, continúa. En lugar de lamentar o solicitar mayor detalle a la casa de estudios que argumentó que sus trabajos académicos fueron desaparecidos por el fenómeno El Niño, la legisladora denunció una presunta campaña política en su contra.

“En este momento yo estoy viviendo en Lima, yo estudié en Chiclayo. Ahí debe estar. Ese tema es un informe que ha dado la universidad. Lo que este dominical hoy me enteré es que en el 2023 estaba pidiendo la información y desde el 2023 ya tenía la información de que la tesis se había malogrado y yo no sé por qué en este momento lo sacan, deberían haberlo sacado en ese momento. ¿Es un tema político? No sé qué tiene el dominical contra mi persona porque teniendo una información desde el 2023 viene a sacarlo ahora, ustedes pregúntense”, manifestó desde el Congreso.

Al ser consultada sobre si tiene copias que corroboren la existencia de sus trabajos titulados ‘Satisfacción y clima laboral en los trabajadores de la GRED de Lambayeque 2015’ y ‘La gestión pedagógica y el desarrollo laboral de los docentes de educación primaria en las instituciones educativas’, mencionó que “por supuesto”, pero no confirmó si las presentaría ni dijo cuándo las buscaría. “En Chiclayo deben estar [la tesis]. Yo voy a verificar, porque ahora estoy viviendo en Lima”, indicó.

Sus declaraciones se dan en medio de conocerse que la UCV, la cual se negó en dos ocasiones a dar acceso a las tesis de la legisladora y fue obligada por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, declaró que no contaba con los trabajos por culpa de un fenómeno climatológico en 2017.

Congresista de APP es cuestionada por la ausencia de sus trabajos de maestría y doctorado.| Punto Final

En su descargo, la institución afirmó que ambos trabajos académicos “se encontraban resguardados en el almacén de logística del campus Chiclayo”, pero que esos archivos resultaron “gravemente afectados por las intensas lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño en 2017”.

Las críticas fueron mayores al conocerse que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) puso en duda dicha versión, pues aseguró que no existen reportes sobre daños a la casa de estudios en esa época. “Específicamente, la Universidad César Vallejo no la tengo registrada como afectada por lluvias, de acuerdo a los reportes de 2017. Tampoco tenemos reportes de afectación por huaicos en este distrito ni en Chiclayo. Los deslizamientos se dieron en la zona altoandina”, sostuvo Cristina Huamanchumo Leyton, titular del COER Lambayeque, según declaraciones recogidas por La República.

Testimonios de vecinos de la urbanización La Plata de Pimentel, zona colindante a la UCV, apuntaron a lo mismo. “En el 2017 no hubo ningún huaico. Hubo inundación porque el terreno es plano y no hay desfogue a ningún lado. El agua llegó a la mitad de la pantorrilla en las casas”, relató María Teresa Del Castillo, residente de la zona.

Otro vecino, Carlos Akerman, expresó sus dudas sobre la versión universitaria: “No hay forma de que acá haya habido un huaico. Lo más cerca que tenemos es la playa Pimentel y aquí no ha habido un tsunami para llevarse la documentación”.