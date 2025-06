Flavia Laos se enfrenta en vivo a la madre de Ale Fuller: “Me están dejando como una mentirosa”

Flavia Laos tiene tenso momento en vivo con la madre de Ale Fuller: . Amor y Fuego.

Flavia Laos y vivieron tenso momento durante el programa en vivo de ‘Amor y Fuego’ del 11 de junio. La actriz y cantante urbana no ocultó su incomodidad por las declaraciones de Daniela Doberti, quien salió a declarar en defensa de su hija luego de semanas de rumores sobre triángulos amorosos entre su hija, Daniela Doberti, madre de Ale Fuller, vivieron tenso momento durante el programa en vivo dedel 11 de junio. La actriz y cantante urbana no ocultó su incomodidad por las declaraciones de Daniela Doberti, quien salió a declarar en defensa de su hija luego de semanas de rumores sobre triángulos amorosos entre su hija, Mayra Goñi y Pablo Heredia.

La polémica escaló rápidamente tras las declaraciones de Daniela, quien aseguró tener autorización plena de su hija para hablar públicamente y desmentir cualquier historia que ponga en duda la integridad de Ale Fuller.

Sin embargo, Flavia Laos se mostró perpleja y algo fastidiada con la intervención de la mamá de Ale Fuller.

“No entiendo por qué la mamá de Ale está hablando por ella y no está aclarando varias cosas. Ale ya es mayor de edad, si necesitan saber algo, deberían preguntarle directamente a ella”, expresó durante su intervención telefónica.

Flavia Laos ratifica su versión y defiende a Mayra Goñi

Durante la conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, Flavia reafirmó su versión sobre el extinto romance entre Mayra Goñi y Pablo Heredia, señalando que dicho vínculo fue conocido dentro de toda la producción de la telenovela ‘Ven, Baila Quinceañera’ y la actriz peruana resultó muy afectada.

“Yo no me he retractado de decir que Mayra y Pablo tuvieron algo y que la producción lo sabía porque eso es verdad. Lo único que aclaré es que Ale no tuvo nada que ver entre Pablo y Mayra, no se metió ahí porque Ale estaba con Stefano”, relató.

Laos enfatizó que solo buscó proteger a su amiga de siempre, Mayra Goñi, especialmente tras las declaraciones que Pablo Heredia realizó en el programa “El Valor de la Verdad”, donde minimizó la relación con Goñi.

“Salí a defender a Mayra porque la noté afectada por los comentarios de Pablo. Yo no hundí a Ale porque nunca hablé de ella en ese sentido”, agregó Laos, dejando claro que su intención no era involucrar a Fuller en la polémica.

¿Por qué habla la madre de Ale Fuller y no la actriz?

Uno de los puntos que más enfatizó Flavia Laos fue la molestia por la aparición pública de Daniela Doberti en lugar de Ale Fuller.

“¿Por qué no buscan a Ale? ¿Por qué tiene que salir la mamá? Ale perfectamente puede responder lo que le pregunten, no es mi posición hablar por ella. Mi mamá no opina públicamente sobre esto”, expresó, marcando distancia respecto al manejo mediático que eligió la familia Fuller.

A esto, la madre de Ale respondió que cuenta con la autorización de su hija para hablar y que su único propósito es aclarar las versiones que afectan a la actriz.

“Yo estoy hablando autorizada por Ale. Todo lo que estoy diciendo es por ella, y lo único que espero es que Flavia aclare la situación que ha incomodado a mi hija”, justificó Doberti.

Flavia Laos y la mamá de Ale Fuller: intercambio de acusaciones

La conversación alcanzó momentos de tensión cuando Flavia Laos le increpó a Daniela Doberti por no aclarar acerca de los chats que ha anunciado sacar Ale Fuller y desmentir que se trata de ella.

“Ale te está avisando que los chats que ha comentado que tiene no son acerca de mí, sino de Pablo. Ni siquiera estás diciendo eso”, refutó Laos, en medio de la transmisión en vivo.

La incomodidad se incrementó cuando Daniela Doberti decidió cortar la llamada: “Voy a cortar, ya me parece un chiste. Ya no sé qué tiene que intervenir la llamada de Flavia, estoy confundida”.

Flavia, por su parte, cerró su participación con una frase contundente: “Su mamá no ha aclarado nada, los chats son de Pablo y me han dejado como una mentirosa”.

Madre de Ale Fuller: “Mi hija no se metió entre Mayra Goñi y Pablo Heredia”

Durante una llamada al programa ‘Amor y Fuego’, Daniela Doberti, madre de Ale Fuller, desmintió de manera firme que su hija haya tenido cualquier tipo de implicancia en la relación entre Mayra Goñi y Pablo Heredia.

Doberti sostuvo que Ale desconocía el breve vínculo amoroso entre ambos. Contó que, cuando circuló el rumor de un posible beso entre Goñi y Heredia, Ale se acercó directamente a Mayra para consultarle y esta negó que hubiera ocurrido algo.

“Es completamente falso que Ale se haya involucrado en un supuesto romance entre Mayra y Pablo. Ale solo había escuchado un rumor de un beso, no conocía a Mayra, y en ese entonces mi hija tenía una relación estable y bonita”, afirmó Doberti, defendiendo la integridad de su hija.

Además, Daniela explicó que, con el paso del tiempo y al adquirir mayor confianza con Mayra, Ale Fuller le comentó que su relación con Pablo Heredia era únicamente de amistad, sin ningún interés sentimental. “Más adelante, cuando había más confianza con Mayra, le comentó que Pablo y ella eran solo amigos y que no le interesaba nada más”, subrayó.

