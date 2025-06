Jhazmin Gutarra descarta enemistad con Claudia Portocarrero: “Lo que no fue en mi año no me hace daño” | América TV

Las cámaras encendidas y la atención de los televidentes no fueron impedimento para que Jhazmin Gutarra hable sin rodeos sobre el tema que lleva semanas rondando el mundo de la farándula: la supuesta enemistad entre ella y Claudia Portocarrero, expareja de su esposo, Dilbert Aguilar.

Durante su visita al programa “Esta Noche” de La Chola Chabuca, transmitido el 7 de junio, Jhazmin abordó los rumores con la tranquilidad que la caracteriza. Aunque en el pasado hubo señales de incomodidad, luego de que Dilbert grabara un podcast con Claudia, la cantante dejó claro que no le gusta estar en el centro de esa polémica y, de paso, pidió que dejen de colocarla en esa narrativa de enfrentamientos.

“Yo no quiero ahondar en ese tema, solo Dilbert sabe cómo se dio esa grabación”, expresó la también cantante. Jhazmin aprovechó las cámaras para marcar distancia: “Yo lo único que pido, y va a ser la última vez que voy a hablar de este tema con la persona en mención, es que solo Dilbert y yo sabemos las situaciones que se han dado”.

“Yo no tengo nada en contra de ella, jamás lo he tenido, porque como dicen, lo que no fue en mi año no me hace daño, pero durante mi relación con él, yo merecía una línea de respeto. Es mi opinión”.

Las diferencias entre Jhazmin y Claudia no son nuevas para los seguidores de la vida de Dilbert Aguilar. El episodio que ocurrió cuando el cantante estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos marcó un antes y un después, ya que fue la popular ‘Ñañita’ quien se encargó de avisar a la prensa sobre el delicado estado de salud del artista, una situación que ni la propia esposa hizo, desatando la molestia pública de Gutarra.

Pese a ello, Jhazmin intentó bajarle el tono a la polémica: “Le guste o no, creo que en particular, yo no comparto eso, pero le voy a dejar claro que lo que Dilbert pueda hacer como artista, como persona, con las personas que él elija de la mejor manera que él quiera, dejen de molestarme, de involucrarme, de buscar conflictos porque no es lo mío”, sentenció.

Entre los seguidores del cumbiambero, las declaraciones de su esposa fueron percibidas como una manera de querer cerrar el capítulo y dejar las diferencias atrás, aunque la tensión no desaparece del todo en el mundo de la farándula, donde cada detalle se debate en redes y programas de televisión.

Dilbert Aguilar reconoce momentos difíciles en la relación

Dilbert Aguilar, a su vez, también abrió su corazón durante la entrevista. El cantante reconoció que no todo es color de rosa en su relación y que ambos han tenido que navegar aguas turbulentas lejos de los reflectores.

“Hemos tenido momentos críticos porque ninguno de los dos hemos sido santas palomas, hemos tenido momentos críticos y nadie lo sabe. Te lo cuento, ni la familia lo sabe, porque siempre hemos tratado de fingir ante ellos, por el bien de nuestra hija”, reveló Dilbert.

Estas palabras del artista dejan ver la vulnerabilidad y sinceridad con la que tanto él como Jhazmin decidieron enfrentar una situación que, en otras circunstancias, podría haber terminado en un escándalo mayor. Por ahora, la pareja busca preservar la armonía y evitar que terceros continúen alimentando diferencias que, de acuerdo a sus propias versiones, ya forman parte del pasado.

Dilbert Aguilar rompe su silencio con ‘La Chola Chabuca’. Captura de TV - Esta Noche.