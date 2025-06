Samantha Batallanos respalda versión de Milett Figueroa sobre el Miss Perú: “No se reciben premios económicos”

Samantha Batallanos respalda a Milett Figueroa | América TV

La modelo peruana Samantha Batallanos, ganadora del Miss Grand Perú 2019, se sumó recientemente a las voces que cuestionan la dinámica interna de la organización del Miss Perú, liderada por Jessica Newton. Su testimonio llega luego de que Milett Figueroa revelara públicamente que no solo cedió parte de su premio económico a la directora del concurso, sino que también vivió situaciones complicadas luego de ganar el Miss Supertalent of the World 2016.

En una entrevista para el programa ‘América Hoy’, Batallanos explicó que su experiencia fue similar. “Es bastante trabajo y es, sobre todo, amor al arte. Es de verdad una pasión que una tiene como mujer y como miss”, declaró.

La modelo enfatizó que quienes participan en un concurso de belleza lo hacen más por vocación que por una compensación económica: “Prácticamente tienes que olvidarte de los premios, el premio es tu meta, tu sueño: representar al Perú en el extranjero. Es amor al arte”.

Samantha Batallanos confirma falta de premios económicos en concursos de belleza peruanos.

Según Batallanos, los certámenes nacionales no ofrecen retribuciones monetarias y, en su caso, los gastos que realizó para prepararse y representar al país en el Miss Grand International 2019 fueron cubiertos con su propio dinero.

“Al igual que Milett, yo tampoco recibí una retribución económica, pero ya estaba acostumbrada, porque participé en concursos durante 10 años. Cuando gané el Miss Grand Perú, fue con mi propio bolsillo que yo pude participar de una manera bastante buena (ya en el extranjero)”, comentó. Además, afirmó que esto no es una novedad, pues desde hace años “no se reciben premios económicos”.

En cuanto a su paso por el certamen de belleza internacional, la modelo aclaró que la cobertura sí mejora fuera del país. “Esa organización (Miss Grand Internacional) es buena, hay bastante dinero. Nosotras cuando fuimos a participar, a nivel concurso internacional, sí nos cubren todo, pero de dinero no gané nada“, recordó.

Samantha Batallanos ganó el Miss Grand Perú en 2019 y representó al país en el certamen internacional realizado en Tailandia en 2021.

A pesar de ello, Samantha Batallanos reconoció que el concurso le permitió abrirse camino en la televisión y ganar reconocimiento público. “Ganar el Miss Grand Perú me abrió las puertas de la televisión y me hice más conocida. Eso tengo que agradecer”, subrayó la modelo.

¿Qué dijo Milett Figueroa?

Estas declaraciones complementan lo que Milett Figueroa compartió recientemente en el programa Ouke, donde reconoció que, tras ganar el Miss Supertalent of the World, tuvo que entregar una parte del dinero a Jessica Newton como parte de un acuerdo. “Sí, le di una parte del dinero... porque ella es la directora”, dijo.

Milett Figueroa le dio una parte de su pago como 'Miss Supertalent of the World 2016' a Jessica Newton.

Figueroa también reveló el lado más exigente y desgastante de ese tipo de competencias: largas jornadas sin paga, pocas horas de descanso y una rutina agotadora. “Nos explotaron prácticamente un mes trabajando y no teníamos ninguna paga”, expresó. Incluso la alimentación era limitada, y el tiempo libre escaso. “Si no comías en esa hora libre, tenías que pasar todo el día en tacos y maquillada”, agregó.

“La experiencia que tuve allá es como turbio. No animaría a las chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan solas a otro país”, confesó la exreina de belleza con franqueza.

Milett Figueroa revela que la explotaron en certamen de belleza ‘Miss Super Talent’. YouTube: Carlos Orozco.

La defensa de Jessica Newton

Luego de que Milett Figueroa revelara que entregó parte de su premio económico tras ganar el Miss Supertalent 2016 a Jessica Newton, la directora del Miss Perú rompió su silencio y ofreció su versión en una conversación telefónica con ‘Magaly TV, La Firme’.

Newton negó haber recibido dinero de Milett y cuestionó sus declaraciones. “Yo entiendo que a Milett le provoque tener publicidad con el tema del Miss Perú. A nosotros con ella, no”, dijo. Además, defendió la exigencia del certamen: “Todo el que va a competir tiene que saber que tiene que levantarse temprano... tienen que estar listas, cumplir con los auspiciadores, hacer las visitas, participar de las actividades”.

También subrayó que las participantes no reciben pagos por concursar: “Ningún concurso del mundo le paga a las representantes por ser parte del certamen. Ir a competir no es ir a pasear”.

Jessica Newton explica por qué las candidatas de Miss Perú no reciben pago por participar, tras las quejas de Milett Figueroa.

Sobre el supuesto premio entregado a la peruana, Newton aclaró: “No sé a qué premio se refiere, honestamente”. Finalmente, resaltó el apoyo brindado: “No nos ha dado ningún dinero y creo que debería de estar agradecida por cómo la ayudamos con mucho cariño en el tema financiero”.