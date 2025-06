MEF advierte que brindará medidas para que nuevos recursos del FONCOMUN no se utilicen en “monumentos u obras paisajísticas”

Ministerio de Economía y Finanzas respalda reducción del IGV. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

En un esfuerzo por cerrar brechas estructurales en todo el país, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que viene preparando un decreto supremo que establecerá lineamientos estrictos para el uso de los nuevos recursos asignados al Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).

La medida busca asegurar que el aumento progresivo de este fondo –que ha pasado del 2% al 4% del presupuesto nacional– se traduzca en obras concretas que mejoren la calidad de vida de la población.

Durante su intervención en el VI Congreso de Emprendedores Amazónicos (CEA) 2025, realizado en Tingo María, el titular de la cartera Raúl Pérez Reyes fue claro al señalar que estos recursos no podrán destinarse a gastos operativos o a proyectos de bajo impacto.

“Ese aumento progresivo del FONCOMUN debe ser para cerrar las brechas de infraestructura y no para obras de belleza arquitectónica o paisajística, no para monumentos”, declaró.

El enfoque está puesto en obras prioritarias como sistemas de agua y desagüe, carreteras, centros de salud y escuelas. “No se trata de dar más dinero a quien no puede ejecutar”, afirmó el ministro en una reciente entrevista televisiva, subrayando que el desafío no solo es financiero, sino también de capacidad de gestión y planificación.

Para superar estas limitaciones, el MEF desplegará a 490 gerentes públicos en municipalidades con baja capacidad técnica, con miras a incorporar a 110 más en el año 2025.

Estos profesionales, financiados por el propio ministerio, tendrán la responsabilidad de apoyar a los gobiernos locales en el diseño, ejecución y monitoreo de proyectos de inversión pública. Además, se relanzará el programa “Ejecuthon”, que movilizará equipos técnicos para identificar trabas administrativas y acelerar el desarrollo de obras.

El nuevo marco normativo en preparación tendrá como eje la eficiencia del gasto, y premiará a las municipalidades que demuestren un uso responsable y efectivo del presupuesto. Según Pérez Reyes, esta estrategia no compromete el equilibrio fiscal del país, ya que está acompañada de mecanismos de control y seguimiento.

La región amazónica, por ejemplo, recibió más de 8.500 millones de soles en 2024 por concepto de canon, sobrecanon, FONCOMUN e impuesto predial. Para el Gobierno, este flujo de recursos debe transformarse en mejoras tangibles para la ciudadanía y en una mayor capacidad productiva en zonas que históricamente han estado postergadas.

En ese contexto, el Ejecutivo reactivará el próximo 20 de junio la Mesa Ejecutiva para el desarrollo de la Amazonía Peruana, un espacio de diálogo multisectorial destinado a impulsar el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental en esta parte del país.

El ministro Raúl Pérez-Reyes. - Crédito MEF

¿Qué es el Foncomun?

El Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) es un instrumento clave del Estado peruano destinado a transferir recursos económicos a los gobiernos locales para fortalecer su capacidad de inversión y mejorar la calidad de vida de sus poblaciones. Su principal objetivo es reducir las desigualdades territoriales y promover la descentralización, enfocándose en municipalidades con menores recursos y menor capacidad económica.

El Foncomun financia proyectos prioritarios de inversión pública, tales como construcción y mantenimiento de infraestructura vial, centros de salud, colegios, agua potable y saneamiento. La asignación de estos fondos se realiza en función de criterios técnicos que buscan garantizar la equidad y eficiencia, priorizando a las localidades con mayores necesidades.

Así, el Foncomun se convierte en una herramienta vital para promover el desarrollo sostenible y equilibrado en todo el país, permitiendo que los municipios puedan ejecutar obras que benefician directamente a sus comunidades, cerrando brechas y fomentando la inclusión social.