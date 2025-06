Bill Orosco se muda a Miraflores con sus hermanos tras atentado por extorsión en Comas: “Lo hice por necesidad”

Bill Orosco revela su nuevo hogar en Miraflores tras atentado en Comas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 5 de junio, Bill Orosco, el primo de Deyvis Orosco y cantante en ascenso, compartió su experiencia personal y profesional, detallando cómo ha logrado superar varios obstáculos en su vida.

El joven artista reveló para las cámaras de Magaly Medina que tras ser víctima de un atentado en su casa del distrito de Comas, decidió mudarse con sus hermanos a Miraflores, un distrito más seguro, gracias al fruto de su trabajo y dedicación.

Como se recuerda, su vida dio un giro cuando en febrero de este año, cuando sufrió un atentado en su casa en Collique un barrio conocido por su alta peligrosidad. La situación lo obligó a reconsiderar su entorno, y fue entonces cuando decidió mudarse con sus hermanos a un nuevo hogar en el exclusivo distrito de Miraflores.

En su entrevista con el reportero de Magaly Medina, Bill relató que la mudanza fue una necesidad, más que un lujo.

“Me mudé más que todo por necesidad, más que por lujo. Si fuera solo, yo me quedaría en Comas. No soy solo, tengo mis hermanos y dije, ellos tampoco pueden pasar por esta situación, así que me los traigo conmigo”, afirmó Bill, demostrando una gran responsabilidad por su familia.

Su madre, quien trabaja en España desde hace dos años, ha sido una figura clave en su vida, y Bill ha tomado las riendas del hogar en su ausencia. El cantante, con solo 24 años, ha asumido el rol de protector y cuidador de sus hermanos, uno de ellos menor de edad.

“Estamos haciendo al pie de la letra lo que nuestra madre nos enseñó”, comentó, señalando que sus hermanos también ayudan en las tareas domésticas, como cocinar. “Los tres sabemos cocinar, puré, arroz con pollo, mi hermano mayor sabe hacer guisos, siempre algo nutritivo como para que nunca falte la comida”, agregó.

Bill Orosco presume su gusto por colonias de lujo y relojes de marcas exclusivas

El nuevo hogar de Bill Orosco es un reflejo de su esfuerzo y dedicación, y aunque ha alcanzado algunos logros, su vida aún es humilde. En su departamento de Miraflores, que consiguió con el fruto de su esfuerzo, mostró a la producción de Magaly TV La Firme a su rincón más privado.

Allí, mostró algunos de sus artículos personales más preciados: perfumes de marcas reconocidas como Paco Rabanne y Jean-Paul Gaultier, así como un reloj Rolex, regalo que recordó con gratitud. “Este Rolex fue un regalo. No sabría decirte cuánto costó, pero me lo dieron con mucho cariño”, comentó.

A pesar de las dificultades, el joven de 24 años se mantiene positivo y motivado. Recordó que antes de ser cantante, tuvo varios trabajos, incluyendo reciclaje, construcción y ventas de comida. Sin embargo, su vida cambió cuando su primo lo grabó cantando en TikTok, lo que lo catapultó a la fama y lo ayudó a descubrir su pasión por la música. Hoy, gracias a las redes sociales y su dedicación, Bill está ganando reconocimiento en la industria musical.

El cantante también compartió con Magaly cómo su vida ha cambiado desde la mudanza a Miraflores. “Ahora tengo nueva vida, un gran cariño. Quiero compartir estos logros con mi mamá, porque para mí sería lo más bonito”, expresó emocionado.

