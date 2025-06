Juan José Santiváñez no podrá salir del Perú por 18 meses: PJ dicta impedimento de salida del país contra exministro

Hermana de Flavia Laos arremete contra Pablo Heredia y cuestiona a actriz por no respetar a Ale Fuller: “No hubo códigos” La actriz confirmó que tuvo una relación con el argentino cuando tenía 18 años, poco después de que él terminara con su amiga Ale Fuller. Su hermana Kiara no dudó en cuestionarla en vivo

Flavia Laos reveló la verdadera razón de por qué dejó a Pablo Heredia por Patricio Parodi: “Yo no me enamoré” La actriz no se quedó callada ante el adelanto de la participación en ‘El Valor de la Verdad’ de su expareja, quien confesó que sí tuvo un corto romance con ella