Feriado 7 de junio 2025 para trabajadores públicos y privados: todas las fechas oficiales del mes decretados por el Gobierno

La llegada del mes de junio este año también representa el retorno de dos fechas importantes para los trabajadores de los sectores públicos y privados del Perú, donde el descanso remunerado está garantizado por ley.

Según normas publicadas por el Diario El Peruano, se han establecido como parte del calendario de feriados el sábado 7, que conmemora la Batalla de Arica y el Día de la Bandera; además del domingo 29, en honor a San Pedro y San Pablo, como días de descanso obligatorio para todos los trabajadores del país.

Esta normativa es parte del Decreto Legislativo N.° 713 que asegura que ningún trabajador verá afectado su salario mensual al no laborar en estas fechas.

Beneficios laborales de trabajar en una mype. Foto: Sunafil)

¿Se deben compensar estos feriados?

La respuesta es clara: no. Según la normativa peruana, los feriados no son compensables. Esto significa que no se deben recuperar las horas no trabajadas durante un feriado nacional. Los días festivos son considerados descanso remunerado, lo que implica que el trabajador recibe su sueldo íntegro sin tener que devolver ese tiempo en jornadas posteriores.

Sunafil supervisará cumplimiento de pagos adicionales

Por su parte, como parte de su labor, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) indicó que supervisará que se cumplan los derechos de los trabajadores. Esto incluye un pago adicional en el que se deberá sumar el salario habitual, un bono por trabajar un día feriado, y una compensación adicional.

El monto de este pago deberá ser calculado dependiendo el salario mensual que reciba cada trabajado. En caso de que este no sea abonado, los colaboradores tienen la posibilidad de presentar una denuncia virtual contra su empleador para reclamar el cumplimiento de su derecho.

Sunafil puede imponer multas de hasta 52UIT a las empresas que no le paguen a sus empleados por trabajar feriado. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Puedes acudir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para presentar una denuncia. Sunafil investiga y puede sancionar al empleador si confirma el incumplimiento.

¿Cómo presentar una denuncia ante Sunafil?

En caso de que los trabajadores vean vulnerado sus derechos por parte de su empleador, pueden seguir estos pasos

Ingresa a la web de Sunafil (https://www.gob.pe/sunafil)

Accede a la sección “ Denuncias ” y sigue los pasos indicados, o acude personalmente a una de sus oficinas.

Las trabajadoras del hogar también pueden reclamar el cumplimiento de derechos en esta plataforma virtual

No es necesario contar con un abogado para formular la denuncia. Las inspecciones laborales son gratuitas y confidenciales.

Página de denuncias de Sunafil - Perú - Captura: Infobae Perú.

Para hacerlo, debe acceder al sitio web (LINK) y seleccionar la sección titulada “Denunciar incumplimientos laborales de una empresa privada”. Alternativamente, puede ingresar directamente mediante este enlace.

Feriados restantes en 2025: el calendario nacional

A pesar de un junio con feriados “perdidos” en fin de semana para muchos, aún quedan varias fechas nacionales que ofrecerán respiro a lo largo del año.

Entre las más relevantes figuran:

23 de julio : Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 de julio : Fiestas Patrias

29 de julio : Fiestas Patrias

30 de agosto : Santa Rosa de Lima

8 de octubre : Combate de Angamos

1 de noviembre : Día de Todos los Santos

8 de diciembre : Inmaculada Concepción

9 de diciembre : Batalla de Ayacucho

25 de diciembre: Navidad

En el caso del Día de la Fuerza Aérea del Perú (23 de julio) y la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre) estos no suelen ser considerados como parte de la lista de feriados nacionales obligatorios para los sectores público y privado.