Dina Boluarte “se identifica más” con los evangélicos, revela pastor: “Dijo que en las iglesias católicas solo la chancan”

Anthony Lastra: "Dina Boluarte quiere quedar bien con el papa León XIV". Video: Latina

El pastor Anthony Lastra reveló en entrevista con Punto Final un polémico comentario que la presidenta Dina Boluarte dijo en febrero de este año, mes en el que miembros de la comunidad evangélica se reunió con la mandataria en Palacio de Gobierno para impulsar la creación de una capellanía en la sede de Gobierno.

“Ella nos dice algo que nos sorprende, que ella más cómoda se siente con los evangélicos que con los católicos”, reveló Lastra y retó a la presidenta a salir a desmentirlo si no es cierto. “No los dijo a nosotros y que me desmienta la señora presidenta si ella no dijo eso en ese momento”.

Agregó que la “comodidad” de Boluarte radicaba en que en las iglesias evangélicas sentía “paz” y “tranquilidad”, a comparación, afirma, de las iglesias católicas donde “lo único que hacen” es criticarla por su deficiente y nefasta gestión".

“Nos dijo delante de todos los pastores que cuando va ella a las iglesias católicas, en las iglesias católicas lo único que hacen es meterle palo y chancarla, pero cuando viene a las iglesias evangélicas ella siente paz, siente una tranquilidad y que más identificada se siente con la comunidad evangélica”, apuntó Lastra.

El pastor evangélico Anthony Lastra y la presidenta Dina Boluarte, quien se declara abiertamente una mujer católica.

Proyecto de capellanía en Palacio sí se tramitó

El 8 de mayo, mientras el mundo centraba su atención en la histórica elección del nuevo papa León XIV, Anthony Lastra, pastor evangélico, estaba en Palacio de Gobierno. Según su relato, predicó frente a funcionarios, militares y policías. Aquel día, la mandataria Dina Boluarte habría reafirmado un compromiso al que, ahora, parece haber dado la espalda: la creación de una capellanía no católica dentro de la sede presidencial.

“Ella quiere quedar bien con el nuevo papa y tiene todo su derecho porque es su fe, pero ante todo prima la palabra. Una autoridad tiene que tener palabra. Si ella nos hubiera dicho desde un inicio que no era posible esto, ‘no se puede pastor’, nosotros hubiéramos respetado su posición. Pero ella dijo que sí era posible, y aquí están viendo documentos que el mismo despacho presidencial, el Ministerio de Justicia la estaba dando trámite a nuestra solicitud para salir a nuestro favor”, dijo.

El pastor afirma que la propuesta fue entregada personalmente a Boluarte. Incluso recuerda cómo fue fotografiado junto a la mandataria y al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana. El informe, elaborado por la Dirección de Asuntos Interconfesionales, concluyó que el decreto supremo para la creación de la capellanía resulta compatible con la normativa vigente y con las disposiciones del Tribunal Constitucional en materia de libertad religiosa.

Reunión de pastores evangélicos con Dina Boluarte, Eduardo Arana y el hoy ministro Juan Alcántara en febrero de este año.

Sin embargo, esta relación amigable entre el gobierno y la comunidad evangélica parece haberse deteriorado. El Ministerio de Justicia desmintió cualquier iniciativa en curso, asegurando que no existe gestión alguna para implementar dicha capellanía. Esta posición es vista por Lastra como un cambio de rumbo motivado por intereses políticos.

El pastor sugiere que el reciente nombramiento de León XIV como papa, el primero de nacionalidad peruana, habría influido en la postura del Ejecutivo. “Creemos que quieren fortalecer su imagen alineándose con el nuevo papa. Si esa es su decisión, la respetamos, pero una autoridad debe ser consecuente con su palabra”, manifestó.

Comunicado del Ministerio de Justicia sobre vínculo con Anthony Lastra. | MinjusDH

Entre las palabras de Lastra destaca una frase que atribuye directamente a la presidenta: “Si los católicos tienen su capellanía, es justo que los evangélicos también la tengan en Palacio”.

Anthony Lastra exige transparencia y hace un llamado a que se difundan las grabaciones de las reuniones sostenidas en Palacio. “Esa reunión fue grabada por Palacio de Gobierno. Que muestren ese video y nos desmientan a nosotros”, aseveró el joven de 26 años.