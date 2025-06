Elbia Abril llora y se defiende de ataques tras interpretar ‘Hay niveles’, de Leslie Shaw: “Me quieren pegar y acusan de ratera”

Cantante folclórica llora y aseguró que enfrentamiento con Leslie Shaw la afectó psicológicamente | América Tv

Elbia Abril, cantante de música folclórica, decidió contar su verdad en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’, tras el conflicto mediático que vivió con la artista Leslie Shaw. Todo comenzó cuando la artista vernacular interpretó su versión del tema “Hay Niveles” y la subió a plataformas digitales. Lo que parecía un homenaje, terminó convirtiéndose en una experiencia dolorosa para ella.

“Cholita, yo lo grabé en Juliaca y lo subí en las plataformas. La primera vez que lo subí, se contactó la mánager de la señorita y le dije que lleguemos a un acuerdo. Pregunté cuánto podía pagar y me dijo que no, que no querían que nadie toque la canción”, contó Elbia. Frente a la negativa, la cantante decidió retirar el video de todas sus redes. “Lo saqué de YouTube, de todos lados”, explicó.

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Luego de que se hiciera público el caso, Elbia comenzó a recibir una ola de comentarios negativos, insultos y amenazas a través de redes sociales. La artista cuenta que la situación la afectó psicológicamente. Entre lágrimas, confesó que tuvo miedo de salir de casa por la agresividad de los mensajes.

Elbia Abril dice que no ha podido comunicarse con Leslie Shaw.

“Me afecta harto porque no salía de mi casa, no he tenido presentaciones. La gente me ha dicho que me iba a pegar, me acusaban de ratera, que era una copiona. Me insultaban que era una chola, una serrana, pero a mí no me da vergüenza, porque yo soy de Cerro de Pasco y siempre digo a mucha honra que soy de ahí, nunca digo que soy de Lima”, reveló con la voz entrecortada.

En otro momento, la cantante indicó: “Me afectó psicológicamente, yo voy a cantar, no me voy a rendir, voy a cumplir mis sueños”, recibiendo el abrazo de Ernesto Pimentel, en señal de respaldo.

No pudo comunicarse con Leslie Shaw

Elbia Abril también relató que, aunque intentó comunicarse formalmente con el equipo de Leslie Shaw, nunca logró llegar a un acuerdo. Además, relató cómo fue su inesperado encuentro con la cantante urbana, cuando ambas coincidieron en un vuelo de regreso desde Argentina.

“Eso era cuando regresaba de Argentina, en el mismo vuelo. A mí la señorita me habló bonito, me dijo: ‘Lleguemos a un acuerdo’. Y le expliqué lo mismo que hablé con su mánager, le dije que yo lo borré de todas las redes. Me dijo que lleguemos a un acuerdo, pero hasta el día de hoy no hemos conversado”, comentó.

Cantante folclórica asegura que sufrió ataques luego de conflicto con Leslie Shaw| América TV

Por su parte, Leslie Shaw ha dado señales de que no dará marcha atrás en el tema legal. En recientes declaraciones, la artista anunció que ha contratado un equipo de abogados para defender su obra, de la cuál le pertenece el 20%. “He contratado varios abogados, no me preocupo”, afirmó tajantemente.

El caso de Elbia Abril también ha abierto un debate sobre los derechos de interpretación. Pese a que se ha mostrado animosa en llegar a un acuerdo, la artista se ha sentido víctima de ataques discriminatorios que, según ella, la marcaron profundamente.

Sin embargo, a pesar de todo lo vivido, la cantante se mantiene firme en su propósito de seguir llevando su música a más rincones del Perú. Hasta el momento, Leslie Shaw no se ha pronunciado sobre estas últimas declaraciones de Elbia.

La presentación de Elbia Abril en El Reventonazo de la Chola concluyó con su interpretación de “Hay Niveles”, tema que de Leslie Shaw con Marisol.

Elvia Abril sigue cantando 'Hay Niveles' de Leslie Shaw | América TV