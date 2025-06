Aeropuerto Jorge Chávez: Recomiendan a viajeros llegar a la nueva terminal hasta 5 horas antes de su vuelo

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: Acceso está abierto desde las 8 a.m. - América Noticias

Las puertas del nuevo aeródromo, ubicado con ingreso por la avenida Morales Duárez, se abrieron a las 8:00 a.m. Pasajeros y trabajadores comenzaron a llegar desde tempranas horas, algunos con maletas y otros simplemente para presenciar el inicio de esta nueva etapa. La escena estuvo marcada por emociones contenidas, fotografías y una visible curiosidad por descubrir el rediseñado espacio aeroportuario.

A la 1:00 p.m., despegó el primer vuelo comercial desde el nuevo terminal con destino a Atlanta, Estados Unidos, operado por Latam Airlines Perú y con capacidad para 233 pasajeros. En paralelo, comenzaron a arribar vuelos provenientes de Madrid, São Paulo y Santiago de Chile, completando así una jornada de cerca de 300 operaciones programadas entre salidas y llegadas.

La inauguración se apoyó en una marcha blanca realizada desde el 15 de mayo, donde más de 22 mil pasajeros viajaron en 116 vuelos de prueba. Esta experiencia permitió ajustar detalles antes del inicio oficial. Aunque persistieron críticas sobre la accesibilidad urbana, el nuevo Jorge Chávez quedó finalmente operativo, iniciando una nueva fase en la infraestructura aeroportuaria nacional.

Un avión al despegar fue captado este viernes, 30 de mayo, sobre un sector de la fachada principal del nuevo aeropuerto de Lima Jorge Chávez, en Callao (Perú). EFE/Paolo Aguilar

¿Con cuánta anticipación debo llegar para tomar mi vuelo?

El presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, recomendó a los viajeros salir de casa con al menos cinco horas de anticipación antes de su vuelo.

Según explicó en una entrevista para RPP, son varios los factores que podrían afectar el funcionamiento adecuado de la nueva terminal durante sus primeros días de operación.

“Veamos cómo se va desarrollando el tema con el pasar de los días”, señaló Acosta, en referencia a posibles inconvenientes relacionados con la congestión vehicular para ingresar al aeropuerto, la ubicación de las nuevas áreas, las demoras en el control migratorio debido a la reducción del espacio disponible a comparación con el antiguo Jorge Chávez, entre otros problemas.

Sin embargo, el gerente general de Lima Airport Partners (LAP), Juan José Salmón, indicó que tres horas de anticipación son suficientes para los vuelos internacionales. En el caso de los vuelos nacionales, sugirió que los viajeros lleguen “dos horas o dos horas y media antes”.

“El aeropuerto va a estar abierto a las 8 de la mañana, es importante que el pasajero entienda que igual tiene que llegar con tres horas de anticipación porque son los procesos regulares de embarque y de chequeo, como en cualquier aeropuerto de operación regular.l La única diferencia [es] que iniciamos operación [hoy], pero el proceso va a ser un proceso regular: el pasajero tiene que llegar con tres horas de anticipación, tres horas y media de anticipación máximo. No porque el aeropuerto va a estar abierto a las 8 de la mañana significa que todos tienen que llegar angustiados. Va a ser una operación regular, lo más regular posible, evidentemente”, manifestó Salmón en RPP.

“Por la nueva ubicación, el pasajero tiene que tomar sus previsiones porque se va a desplazar por rutas distintas, pero eso no significa que tiene que llegar con 5 horas de anticipación, porque finalmente podría ocurrir que llegue con mucho tiempo de anticipación y los counters no estén abiertos, porque no es parte del proceso regular de las aerolíneas. Usualmente, las aerolíneas abren sus counters unas 2 horas o 2 horas y media antes en los vuelos domésticos y entre 3 horas y 3 horas y media antes en los vuelos internacionales”, resaltó.