Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, enfrentó a su nieto por actitudes violentas: “A la mujer no se le toca”

Fiesta de Doña Peta fue empañada por una fuerte pelea

La noche prometía ser una de las más memorables para Doña Peta, la madre del futbolista Paolo Guerrero. El jueves 29 de mayo, familiares y amigos se reunieron en un local de Chorrillos para celebrar sus 75 años de vida. Con orquesta en vivo y una pista de baile, todo parecía indicar que sería una velada perfecta. Pero como en muchas reuniones familiares, los ánimos se desbordaron y la celebración terminó en una pelea.

Desde temprano, el local lucía decorado con esmero. Paolo Guerrero y su pareja, la modelo brasileña Ana Paula Consorte, estuvieron atentos a cada detalle para que Doña Peta tuviera un cumpleaños inolvidable. Y durante gran parte de la noche, así fue. Rodeada de sus seres queridos, la matriarca sonreía, bailaba y recibía abrazos.

La fiesta de cumpleaños de Doña Peta reunió a familiares y amigos en Chorrillos para celebrar sus 75 años con música y alegría.

El jugador de Alianza Lima, visiblemente emocionado, tomó el micrófono para dedicarle unas palabras a su madre. “Estoy muy feliz y emocionado. Tengo una linda madre, hermosa y maravillosa. Espero que tenga muchos años más de vida, que Dios me la proteja de todo, y que le siga dando mucha salud”, dijo antes de entonar el tradicional “feliz cumpleaños”.

Pelea estalló cerca de la medianoche

Pero cuando el reloj marcaba casi la medianoche y algunos invitados comenzaban a despedirse, un altercado se desató a las afueras del local. Un sobrino de Paolo Guerrero, presuntamente en estado de ebriedad, discutía en tono elevado con su pareja sentimental. El intercambio de palabras fue subiendo de tono y llamó la atención de quienes aún permanecían en la zona.

Al percatarse del escándalo, Doña Peta salió a ver qué ocurría. “Está viniendo tu abuela, no seas así. No seas desconsiderado”, le advirtió la pareja del joven al verlo alterado. Entonces apareció la madre de Paolo Gurrero, seria y decidida. “¿Qué pasó?”, exigió saber.

Un altercado familiar estalló cerca de la medianoche, opacando la celebración y generando tensión entre los invitados.

La respuesta del sobrino no fue calmada. Se quejaba del comportamiento de su enamorada durante la fiesta, insinuando que ella había tenido actitudes que no aprobaba. Pero Doña Peta no dudó en defender a la joven: “Qué mierd***. Yo la he estado viendo y ella ha estado conmigo todo el rato”.

“A la mujer no se le toca”

El ambiente se tornó tenso. El sobrino de Paolo Guerrero no solo mantenía su postura, sino que llegó a verbalizar ideas machistas al referirse a su pareja. “Ella quiere estar con esa gente que quiere ser soltera, que quiere hacer su vida liberal”, se le oyó decir, mientras su pareja replicaba indignada: “¿Liberales? ¡Si no hay nadie, son puras mujeres!”

Doña Peta, visiblemente molesta, elevó el tono: “No le estés pegando, conch***, porque yo te saco la mierd*. Yo te saco la mierd*, a la mujer no se le toca”. Fue una advertencia tajante, que dejó en claro que no iba a tolerar ningún acto de violencia, ni siquiera dentro de su familia.

Madre de Paolo Guerrero gritó a su nieto por actitudes violentas.

Además, y con la autoridad que la caracteriza, les exigió que se calmaran y resolvieran sus asuntos lo antes posible. “A mí no me gusta que me malogren mi fiesta. No seas malcriado, respeta a tus mayores”, señaló, visiblemente fastidiada por la escena que opacaba su celebración. Pero la tensión no disminuía.

A pesar de sus palabras, el sobrino de Guerrero continuó el enfrentamiento, llegando incluso a forcejear con su pareja, todo captado por las cámaras del programa ‘Magaly TV La Firme’. En un momento se le escucha decir, con agresividad: “Ahorita te saco la conch...”.

Sobrino de Paolo Guerrero discutió su pareja, interrumpiendo la celebración de Doña Peta.

Esto fue el límite para Doña Peta. Después de ver cómo su nieto continuaba con actitudes violentas y agresivas, incluso delante de todos los presentes, no dudó en tomar cartas en el asunto. “Llamen a Paolo”, ordenó la matriarca con firmeza. “Ya mucho ya. Estás enfermo, qué mierd... tienes”.

Afortunadamente, el jugador de Alianza Lima no tuvo que salir. El sobrino terminó por retirarse del lugar, mientras Doña Peta regresaba al interior del local con el objetivo de retomar la celebración.