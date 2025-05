Robótica quirúrgica y cirugía asistida por inteligencia artificial

Día no laborable: Estos trabajadores tiene libre este 29 de mayo por el ‘Día del servidor público’ El 2024 el Congreso aprobó la fecha del ‘Día del servidor público, pero la hizo laborable. A pesar de esto, por acuerdo con trabajadores, algunas entidades del Estado están dando día libre compensable

⁠MEF en contra de más retiros de AFP: “Si no tiene saldo, no puede tener pensión mínima” El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes no solo ha iniciado su periodo frente al MEF pronunciándose contra los retiros AFP, sino también publicando el proyecto del reglamento de la reforma previsional