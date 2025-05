Quién es Rachel Gupta, la Miss Grand Internacional que renunció a la corona por supuesto maltrato e incumplimiento de promesas de la organización

Rachel Gupta revela más secretos del Miss Grand International | TikTok

Rachel Gupta, originaria de Jalandhar, Punjab, en India nació el 24 de enero de 2004. Desde joven, demostró una pasión y un talento innatos por los certámenes de belleza, que la han llevado a cosechar una trayectoria impresionante. Con solo 20 años, ha alcanzado hitos significativos en el ámbito internacional, convirtiéndose en una figura emblemática entre las modelos y reinas de belleza de la India. Sin embargo, su escandalosa salida del Miss Grand International la ha puesto en el ojo de la tormenta.

Antes de alcanzar el reconocimiento global, se destacó al ganar el título de Miss Grand India 2024, representando al estado de Punjab. La competencia se celebró en Jaipur, Rajasthan, el 11 de agosto de 2024, donde superó a otras 22 contendientes para llevarse el título, siendo sucedida por Arshina Sumbul de Jaipur.

Su carrera alcanzó un punto culminante cuando se convirtió en la primera mujer india en ganar el título de Miss Grand International el 25 de octubre de 2024, en Bangkok, Tailandia. Rachel sobresalió entre 68 participantes, marcando un hito no solo para ella, sino también para su país en el ámbito internacional de los concursos de belleza. Su victoria, que fue histórica para la India, también revalidó su talento y dedicación. Antes de este logro, ya había demostrado sus capacidades al adjudicarse el título de Miss Super Talent of the World junto a Verónica Novak de Polonia en 2022.

Rachel Gupta abandona la corona de Miss Grand International ante cámaras, en medio de la polémica que sacude al certamen

Controversial salida del Miss Grand International

El miércoles 28 de mayo de 2025, renunció públicamente al título de Miss Grand International, citando una serie de experiencias negativas y desafíos durante su reinado. En un extenso y emotivo video publicado en sus redes sociales, Rachel detalló las dificultades a las que se enfrentó, incluyendo promesas incumplidas por parte de la organización, maltrato psicológico y presión física extrema.

Rachel Gupta llora al contar que no le daban de comer en el Miss Grand International | TikTok

Gupta expresó su dolor al renunciar a la corona en la madrugada del miércoles, reflejando que vivió momentos de profundo sufrimiento.

Durante su reinado, Rachel Gupta declaró haber sido objeto de condiciones inapropiadas, aislamiento y falta de apoyo, lo que contrastaba con la atmósfera glamorosa por la que los certámenes son conocidos. En su video, relató haber sido alojada en condiciones precarias y sometida a constantes críticas sobre su físico, provocando efectos adversos en su salud mental y emocional.

Rachel Gupta asegura que firmar el contrato del Miss Grand International fue como tener una pistola en la cabeza | TikTok

“Me colocaron en una casa deteriorada, sin las necesidades básicas, dejándome completamente sola y desprotegida”, compartió Gupta. Destacó cómo los organizadores exigían una imagen física extrema y, a menudo, criticaban partes de su cuerpo, suceso que describió como humillante y alienante.

Agregó que la vivienda estaba ubicada lejos de la ciudad, sin acceso adecuado al transporte, alimentos o elementos básicos para vivir. Este aislamiento no solo la privó de recursos esenciales, sino que también la dejó sin la posibilidad de cumplir sus deberes como reina en eventos o programas benéficos.

La inesperada renuncia de Rachel Gupta se convierte en el foco, mientras crecen las denuncias contra el certamen

Gupta también denunció la falta de apoyo y comunicación de la organización, señalando que durante días enteros no tuvo contacto ni directrices sobre sus obligaciones. Esta situación de abandono, según explicó, convirtió lo que debería haber sido un reinado de celebraciones y responsabilidades diplomáticas en un periodo de soledad profunda y estrés.

Rachel Gupta cuenta que ella no sabía en lo que se estaba metiendo cuando ganó el Miss Grand International 2024 | Tiktok

Miss Grand International responde

Simultáneamente, la cuenta de Instagram de Miss Grand Internacional publicó un comunicado anunciando la revocación del título de Rachel Gupta “con efecto inmediato”. La declaración no mencionó las denuncias presentadas por ahora exreina de belleza. Según el comunicado, la decisión se basa en su incumplimiento de las responsabilidades asignadas, su participación en proyectos externos sin el previo consentimiento de la organización, y su negativa a participar en un viaje programado a Guatemala.

La organización enfatizó que Rachel Gupta ya no tiene autorización para usar el título de ganadora del concurso, un detalle que la modelo eliminó de su biografía en Instagram. Además, se especificó que ya no podrá portar la corona del certamen y le solicitaron que la devuelva a la sede de la organización en Bangkok dentro de los próximos 30 días.

Rachel Gupta junto a los dueños de la organización del Miss Grand International

Miss Grand Internacional, creado en 2013, se ha convertido en un certamen popular entre los aficionados, siendo comparado frecuentemente con el tradicional Miss Universo. Anteriormente, en 2016, Anea García, de nacionalidad estadounidense-dominicana, renunció al título de Miss Grand Internacional por razones personales, y fue reemplazada por Claire Parker de Australia, quien había quedado en segundo lugar y completó el año de reinado.

En 2024, Christine Juliane Opiaza de Filipinas y Thae Su Nyein de Birmania obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente, pero la organización aún no ha anunciado quién asumirá ahora el título tras la salida de Gupta.