Expertas explican por qué la lactancia materna exclusiva es clave para el sistema inmunológico del bebé

La lactancia exclusiva durante los primeros seis meses ayuda a prevenir infecciones respiratorias y gastrointestinales en los recién nacidos (Freepik)

“La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es fundamental para la salud del bebé, especialmente para su sistema inmunológico”, asegura Dayana Barriga en entrevista con Infobae. Según la especialista, este tipo de alimentación, que consiste en brindar únicamente leche materna sin ningún otro alimento o líquido, actúa como una protección vital en una etapa crítica del desarrollo infantil.

“La leche materna está llena de inmunoglobulinas, que son células de defensa capaces de proteger contra infecciones como la neumonía, la diarrea, las otitis y hasta el asma”, detalló. Además, citó que amamantar en la primera hora de vida puede reducir hasta en un 20% el riesgo de muerte en el primer mes del bebé, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Por eso se le llama ‘la primera vacuna’”, agregó.

De hecho, la Academia Americana de Pediatría ha señalado que, en países en desarrollo, la lactancia materna exclusiva durante seis meses puede prevenir más de un millón de muertes infantiles al año.

Expertas señalan que alimentar al bebé solo con leche materna reduce el riesgo de enfermedades en la infancia (Shutterstock)

Un aliado nutricional y anticancerígeno

La leche materna no solo es inmune, sino también nutritiva. Aporta hierro altamente absorbible, clave en la prevención de la anemia, una condición que afecta al 43.7% de niños menores de 3 años en el Perú.

Pero los beneficios no se detienen ahí. Barriga señaló que “la lactancia materna tiene un potencial papel protector frente al cáncer infantil, en especial frente a la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda y algunos tipos de cáncer del sistema nervioso y urinario”.

En ese sentido, citó un estudio publicado en la revista Italian Journal of Pediatrics, que halló evidencia sólida de este efecto protector. Además, añadió que en el caso de las madres, “amamantar reduce el riesgo de cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, artritis reumatoide e incluso Alzheimer”.

Estudios recientes confirman que la leche materna actúa como una barrera biológica contra virus y bacterias

La ciencia detrás del milagro

La protección que otorga la leche materna no es casual: contiene componentes específicos que refuerzan directamente la inmunidad del bebé. Entre ellos, destacan:

Inmunoglobulina A Secretora : evita infecciones al actuar directamente sobre antígenos específicos.

Lactoferrina : regula el sistema inmune y tiene propiedades antimicrobianas y antioxidantes.

Lisozima : rompe la pared celular de las bacterias, eliminándolas.

Citoquinasas: moléculas con efecto antiinflamatorio.

Estos elementos actúan particularmente en las mucosas del cuerpo —nariz, garganta, intestinos— creando una barrera eficaz contra virus y bacterias. “La leche materna protege contra infecciones comunes como diarreas, otitis, infecciones respiratorias y enfermedades causadas por agentes como E. coli, Salmonella, Rotavirus y virus de la influenza”, explicó la nutricionista.

¿Por qué muchas madres no amamantan en Perú?

A pesar de la evidencia, en Perú, el 30.7% de bebés no recibe lactancia materna exclusiva. Dayana Barriga indica que esto se debe a múltiples factores: “Existe un desconocimiento generalizado sobre sus beneficios, una mala preparación sobre la técnica de amamantamiento, percepción de leche insuficiente, dolor durante la lactancia, trabajo materno, y poca promoción hospitalaria de esta práctica”.

A esto se suma la separación temprana del recién nacido y la promoción de fórmulas infantiles. Todos estos factores afectan particularmente a las regiones más vulnerables. En 2024, las zonas de la Sierra y la Selva presentan la mayor prevalencia de anemia en niños (53.4% y 48.3%, respectivamente), frente a un 36.1% en la Costa.

La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener la lactancia exclusiva hasta los seis meses por sus beneficios inmunológicos

Barriga explica que este vínculo no es coincidencia. “La leche materna proporciona hierro de alta biodisponibilidad. Sin ella, el riesgo de anemia se dispara. Además, las infecciones infantiles, que la leche materna ayuda a prevenir, también aumentan la necesidad de hierro, lo que agrava la situación”, señaló.

Una lucha que va más allá de la madre

María Hilda Cárdenas, docente de Enfermería y consejera de lactancia de la U. Autónoma del Perú, destacó que muchas de las barreras no dependen de las mujeres, sino del entorno. “La lactancia requiere tiempo, apoyo y condiciones adecuadas. No es suficiente con decirle a una madre que amamante, si no tiene licencia de maternidad extendida, un lugar para dar de lactar en su trabajo o una red de apoyo que le permita descansar”, indicó a Infobae.

De hecho, un informe de The Lancet en 2023 concluyó que la desigualdad de género es una de las principales razones por las que la lactancia materna no se mantiene, junto con la falta de políticas públicas que respalden a las madres.

Hacia una sociedad que proteja la lactancia

Ambas especialistas coinciden en que es urgente reforzar la educación sobre lactancia en centros de salud, colegios y campañas públicas, además de mejorar el acompañamiento a las madres desde el embarazo hasta el posparto. “Invertir en lactancia es invertir en salud pública”, sentenció Cárdenas.

Mientras tanto, los datos son claros: amamantar no es solo un acto de amor, sino una decisión que puede salvar vidas y prevenir enfermedades graves. Y en ese sentido, como concluye Barriga, “la leche materna sigue siendo el mejor regalo que una madre puede darle a su hijo en sus primeros meses de vida”.

La lactancia materna debe comenzar dentro de la primera hora de vida del niño (Shutterstock)