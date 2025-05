Magaly Medina respalda a esposo de Jessica Newton y el cambio de apellido de Cassandra Sánchez: “No pudo conseguir mejor padre a sus hijos”

“Jessica no pudo elegir mejor padre”: Magaly Medina arremete contra Carlos Morales por hablar de Cassandra. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la edición del 27 de mayo de Magaly TV La Firme, Magaly Medina volvió a encender la pantalla con un comentario profundo y emocional sobre uno de los enfrentamientos mediáticos más comentados de los últimos días: el cruce de declaraciones entre Jessica Newton y Carlos Morales, su expareja y padre biológico de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

La periodista decidió pronunciarse tras semanas de guardar silencio, y lo hizo para defender con vehemencia a la directora del Miss Perú, con quien mantiene una relación distante, pero a quien dijo respetar profundamente como madre.

“Este es un tema del que yo me he estado abstrayendo y no he querido tocarlo por las implicancias que esto tiene con alguien con quien yo mantuve un vínculo de amistad durante mucho tiempo”, comenzó explicando Medina. “Un vínculo donde había muchísimo cariño, muchísima cercanía y que alegró a muchos que el vínculo se rompiera. Pero yo siempre he dicho que voy a privilegiar mi trabajo”.

Magaly Medina llenó en elogios a Fernando Sánchez de la Madrid

Magaly sostuvo que, a pesar del distanciamiento con Jessica Newton, ha estado cerca de su familia y ha sido testigo directa de la relación que mantiene con su esposo, Fernando Sánchez de Lamadrid, y con los hijos que criaron juntos.

“He estado cercana a sus hijos, cercana al hogar que tiene con Fernando Sánchez de Lamadrid, que es, debo decir, un tipo… yo siempre lo he dicho, un hombre caballero a carta cabal. Y algo que yo debo decir por qué lo sé, nadie me lo contó”.

Según la conductora, hay cosas que vio de cerca y que la convencen de que el rol paterno que Fernando asumió fue auténtico y clave en la vida de los hijos de Jessica.

“Yo he sido testigo que esos chicos adoran a Fernando Sánchez de Lamadrid, quien desde que su madre lo conoció, ellos establecieron una relación de mucha unión y mucho cariño. Han conformado un hogar que a lo largo de los años a esos chicos les ha dado muchísima estabilidad”.

El cambio de apellido de Cassandra Sánchez

Sobre el cambio de apellido que tanto ha escandalizado a Carlos Morales, Magaly fue contundente: “Cuando cumplieron la mayoría de edad, quisieron cambiarse el apellido. Es algo que se hace en todas las sociedades. Yo tengo muchos amigos, amigas, cuyos hijos de matrimonios anteriores, a la mayoría de edad, se cambiaron el apellido”. Para ella, esto no es un rechazo, sino un acto de amor: “Eso es ser padre. No solamente es porque tiene tu sangre o porque tiene tu apellido”.

La periodista incluso compartió un episodio personal para reforzar su argumento. “Alguna vez yo he tenido un hijo que llamó no a su padre biológico, sino al padre que lo crió. Porque él, pese a que no se cambió el apellido, llamó siempre papá, padre, a ese hombre que estaba ahí cuando él estaba enfermo, cuando venían las tareas del colegio…”.

Magaly Medina desmiente a Carlos Morales y la pensión de alimentos

Sobre las recientes declaraciones de Carlos Morales, quien reapareció públicamente diciendo que nunca dejó de cumplir con la pensión de alimentos, Magaly desmintió que esto haya sido por voluntad propia. “Él dice: ‘a ella nunca le faltó el dinero de la mantención porque a mí me descontaban de Aerocontinente’. Si te quitaban era porque tenías una orden, tenías un juicio, un juicio por alimentos. No es que él estaba pagando porque él quería la mensualidad de sus hijos, no. Se lo mochaban por la orden de un juez de familia”.

A pesar de tener una vida económica estable, Jessica Newton nunca dejó de trabajar, según la periodista. “Siempre la he visto trabajar para ayudar a sus hijos, para pagarles universidad, colegio… tuvo a sus hijos en el colegio Roosevelt, a los tres, a los cuatro, incluida Miranda, su hija menor”.

Finalmente, Medina rechazó tajantemente darle espacio en su programa a Morales, a pesar de que su equipo se comunicó con ella. “Me escribió la jefa de prensa de Carlos Morales a mi celular privado para decirme que él quería darme una entrevista. Ni siquiera he contestado. No me provoca que este señor se siente en mi set a decir lo que ha dicho libremente en un podcast de alguien de su partido que no lo ha cuestionado”.

Y concluyó con una frase que resumió su sentir: “Creo que Jessica no pudo conseguir mejor padre para sus hijos. Esos chicos han sido afortunados de criarse con Fernando Sánchez de Lamadrid, y el agradecimiento de esos niños que crecieron con él fue decirle a su padre: ‘quiero llevar tu apellido’. ¿Se les puede cuestionar por eso solo porque alguien quiere ser candidato a la presidencia? Por favor”.

