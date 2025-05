Magaly Medina niega entrevista a Carlos Morales y defiende a Jessica Newton: “Busca fama para su campaña”

“Se cuelga de Jessica Newton”: Magaly Medina arremete contra Carlos Morales y lo acusa de mentir. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina no se guardó nada en su programa del 26 de mayo y volvió a dejar claro su posición sobre su amistad con Jessica Newton. Esta vez, la conductora decidió romper su silencio sobre el caso de Carlos Morales, exgerente de Aerocontinente y actual candidato a la presidencia, quien recientemente ha aparecido en diversos espacios hablando de su vínculo con la directora del Miss Perú y su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Aunque muchos esperaban que la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ le diera espacio en su set a Morales, la periodista fue tajante: no le dará la entrevista que solicitó su equipo de prensa.

No quiere entrevista con Carlos Morales

Durante su programa, Magaly reveló que hace mucho fue contactada por la jefa de prensa de Morales con la intención de pactar una entrevista exclusiva donde él pudiera exponer su versión sobre la polémica con la exMiss Perú.

Sin embargo, lejos de considerarlo una oportunidad, la periodista se mostró incómoda por la propuesta. “Me escribió la jefa de prensa de Carlos Morales para decirme que quería darme una entrevista. Ni siquiera he contestado, porque me parecería terrible, pese a que yo, aprovechándome de que tengo una disputa y estoy alejada de Jessica, podría sacar provecho de eso”, confesó.

Magaly Medina defiende a Jessica Newton

Aunque ya no mantiene una relación cercana con Newton, Magaly dejó en claro que hay límites que no está dispuesta a cruzar, sobre todo cuando se trata de proteger lo que considera verdades evidentes.

Según explicó, ha sido testigo directa de muchos aspectos de la vida familiar de Jessica y su hija, y conoce el rol fundamental que ha jugado Fernando de Lamadrid, actual pareja de Newton, en la crianza de Cassandra.

Por ello, considera inaceptable que Morales afirme públicamente que su hija fue “incitada” a cambiarse el apellido, cuando –según Medina– fue una decisión que ella tomó de forma libre y consciente.

“No. Si no hubiera sido testigo de esa relación que tienen como familia, lo haría, pero no. No me provoca que este señor se siente en mi set a que diga libremente lo que ha dicho en un pódcast de alguien de su partido que no le ha repreguntado”, sostuvo con firmeza. En esa misma línea, agregó que su instinto periodístico le dice que debe investigar más antes de ceder un espacio tan importante como su programa a alguien que, desde su perspectiva, busca manipular al público con información inexacta. “A mí no me gustan los que mienten”, sentenció.

Magaly Medina considera que declaraciones de Carlos Morales son con fin político

La crítica más dura, sin embargo, llegó cuando Magaly cuestionó el oportunismo de Morales, sugiriendo que está utilizando el nombre de Jessica Newton para ganar visibilidad mediática justo ahora que se ha lanzado como candidato presidencial.

“Subirse al caballo del más mediático es a veces lo más fácil para salir del anonimato”, dijo, dejando entrever que el exgerente estaría aprovechando la controversia familiar para posicionarse políticamente.

La conductora reconoció que tiene diferencias personales con Jessica Newton, pero aseguró que eso no le impide reconocer lo que ella considera una verdad evidente. “Por más diferencias que hay con Jessica Newton, hay una verdad que yo sí conozco. Creo que por haber sido cercana a su familia, tengo una obligación de decirlo”, afirmó. Luego, sin titubeos, disparó contra Morales: “A mí no me gustan los cobardes, los que mienten, los que intentan manipular a una audiencia para ser un candidato en el cochino mundo de la política”.

