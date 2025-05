Magaly Medina se burla de llanto de Laura Spoya y la cuestiona tras separación: “¿No querías este éxito?”

Magaly Medina sobre Laura Spoya: “No puedes llorar si haces de tu vida un show”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 27 de mayo, Magaly Medina volvió a encender la pantalla con una de sus más duras críticas en Magaly TV La Firme. Esta vez, su blanco fue Laura Spoya, quien recientemente confirmó su separación con Brian Rullan, el empresario mexicano con quien mantenía una relación desde hace más de 10 años.

Pero lo que realmente irritó a la conductora no fue la ruptura, ya que lo tenía clara desde hace varios meses, sino la forma en que la influencer ha manejado públicamente su crisis sentimental: entre lágrimas, indirectas y transmisiones en vivo cargadas de drama.

Desde los primeros minutos del programa, Magaly dejó claro que no simpatizaba con la narrativa que Spoya intenta construir. “Sobre el circo, sobre los payasos, sobre Pataclaun, no sé, yo hubiera venido con una nariz roja”, lanzó con sarcasmo. Y agregó: “Hay personas que dicen ‘han convertido mi vida en un circo’, pero el circo lo convierten ellos. Son los principales payasos de este espectáculo circense, les encanta tirar toda esa clase de preguntas sin contestar”.

Magaly Medina cuestiona lágrimas de Laura Spoya

La periodista acusó a Laura de dejarlo todo a la imaginación de sus seguidores y no asumir con claridad lo que sucede en su vida personal. “No contestar preguntas, no dar ningún tipo de explicación. Pero, sin embargo, cuando ya las críticas comienzan y se hacen insostenibles, la gente sale a lloriquear”.

Para Magaly, quien se expone públicamente debe estar lista para recibir comentarios, buenos y malos, y no victimizarse ante las reacciones. “Cuando uno se para en un escenario y, sobre todo, cuando uno crítica, cuando uno le saca los trapos sucios al resto, uno tiene que estar totalmente preparado para la avalancha de cosas que nos dicen en las redes sociales”.

Medina reflexionó también sobre el entorno digital, donde muchas veces los ataques se dirigen a la familia de los personajes públicos.

“A través de las redes sociales, ustedes saben que como no pueden con uno, donde se van es a las personas que uno más quiere, que más ama y que más cuida. Porque uno cuida lo que ama, uno cuida su entorno, uno cuida a sus padres, sus hijos, su pareja. Pero en las redes sociales, cuando no te pueden hacer daño, ¿a dónde van? Insultan a tus hijos, insultan a gente que tú tratas de proteger”.

Magaly Medina imita lágrimas de Spoya

El punto más álgido de su intervención llegó cuando imitó entre risas el llanto de Spoya en su reciente transmisión. “Hoy día Laura Spoya se victimizó, lloró, nos acusó a los medios de armar un circo y por supuesto se quejó amargamente de todo lo que le dicen en redes que afectan seriamente a su familia”.

Acto seguido, criticó que una mujer empoderada no puede recurrir al papel de víctima cada vez que la opinión pública le da la espalda. “¿Empoderada? ¿Victimización? No lo soporto”, exclamó. “Eso lo hacen los débiles y los cobardes, aquellos que manipulan. Déjenle eso a los políticos, a los ‘Carlos Morales del país’, a esos pobres desconocidos que con tal de ganar una elección son capaces de cualquier cosa”.

Para reforzar su argumento, recordó momentos muy duros de su vida, como la muerte de su padre, sus propias crisis personales, el paso por prisión y el intento de secuestro de su hijo. “Solo en la cárcel, cuando salí, por única vez en mi vida consideré alejarme de la televisión por siempre. Porque mi hijo estuvo a punto de ser secuestrado. La policía agarró a los secuestradores minutos antes de que lo tomaran como rehén. ¿Entienden? Eso sí me hizo reconsiderar que la tele para mí no me interesaba un pepino”.

Finalmente, dejó una reflexión contundente para todas las figuras públicas que, como Laura, exponen su vida y luego se quejan del precio. “No puedo ver a una mujer que se dice empoderada en estos tiempos y no sabe ser valiente. No solo hay que decirlo, hay que hacerlo. Salgamos adelante sin el circo, sin la telenovela barata. Quieres vender tu vida personal, véndela. Pero luego no te quejes de que eso te estalla en la cara. Hay que ser responsables con lo que uno hace delante de cámaras y apechugar no más cuando nos critican”.

