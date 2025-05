Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jovani Pérez)

El éxito que ha conquistado el K-pop en la última década es indiscutible: a diario se ven frases en hangul (alfabeto coreano) dominando las tendencias mundiales de X (antes Twitter), sus exponentes suman millones de vistas cada que lanzan algún clip musical en YouTube, son nominados a premiaciones destacados como los Grammy y lideran los rankings más importantes como los de Billboard o iTunes.

Con sus coreografías perfectamente sincronizadas, sus canciones contagiosas y la mezcla de géneros y estilos que los conforman, es de esperarse que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto del K-pop y hagan listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes.

Basado en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado todos los días en al menos 39 países, entre ellos Perú, por lo que es un conteo que vale la pena revisar para conocer los singles favoritos del momento y no quedarse atrás en las tendencias.

Aquí las 10 mejores canciones de K-pop de iTunes Perú

1. Poet ArtistArtista: SHINee

2. Don’t Say You Love MeArtista: Jin

3. StarlightArtista: SHINee

4. What is Love?Artista: TWICE

5. Good ThingArtista: i-dle

6. DROP TOPArtista: MEOVV

7. CACTUSArtista: A.C.E

8. TelepathyArtista: BTS

9. HOME Artista: BTS

10.Don’t Say You Love Me (90s Pop Remix)Artista: Jin

¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.

Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).

En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial "DominATE", generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.

El K-pop y algunos exponentes importantes

Integrantes del grupo Girls Generation durante el SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

Super Junior, una de las bandas pioneras en el K-pop, debutó en 2005 bajo la dirección de SM Entertainment. Conocidos por sus elaboradas coreografías y diversidad musical, que incluye géneros como pop, R&B y electrónica, Super Junior ha tenido un impacto duradero en la escena musical coreana e internacional. Su sencillo "Sorry, Sorry" catapultó al grupo a la fama internacional y les permitió realizar múltiples giras mundiales, consolidando su estatus como leyendas del K-pop.

BTS, también conocido como Bangtan Boys, es una de las agrupaciones más destacadas del K-pop. Formado por Big Hit Entertainment en 2013, el grupo ha alcanzado fama mundial gracias a su música, coreografías y letras que abordan diversos temas. BTS ha roto numerosos récords, como ser el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 y recibir una nominación al Grammy. Además, su influencia cultural los llevó a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, promoviendo mensajes de autoaceptación y amor propio.