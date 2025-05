Keiko Fujimori revela que no soñaba con ser política, pero no descarta postular a la Presidencia en las Elecciones 2026

Lideresa naranja celebró sus 50 años en compañía de seguidores y militantes. | Fuerza Popular

Celebró sus 50 años a todo lo grande, contestó preguntas sobre su vida personal, pero evitó responder a la mayor de las interrogantes: ¿será nuevamente candidata presidencial en las Elecciones del 2026? Emulando al conocido programa ‘El valor de la verdad’, la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue salvada por sus invitados: Patricia Juárez, Miguel Torres y Arturo Alegría, quienes tocaron el ‘botón rojo’. No obstante, dio luces de que su compromiso con el país continúa.

“Gracias Patty. Tengo unos meses más para pensar”, dijo. En su lugar, en rigor a la dinámica del espacio televisivo, le consultan si le gustaría volver a enamorarse. Revela que sí, pero que no de la misma persona. Es decir, de su exesposo Mark Vito Villanella y destacó que “si algo bueno tiene es su ADN porque le dio dos hijas hermosas e inteligentes”, generando las risas entre los asistentes.

Posteriormente, en su discurso final, pese a que dijo que no sería político, se refirió a los próximos comicios. “He hecho varias reflexiones hacia dónde debemos ir. Estamos rodeados de dirigentes y lo que he aprendido es que uno debe construir, las cosas no suceden de casualidad. El próximo año tenemos un reto muy grande para el Perú y la democracia. Tenemos cerca de 42 partidos inscritos, pero hay una gran diferencia y es que Fuerza Popular es un partido sólido, real, no es cascarón y eso se demuestra en los momentos no electorales”, expresó.

En medio de críticas y acusaciones sobre su participación en relación con censuras y otras decisiones parlamentarias, insistió que no son gobierno. “No necesitamos de un cargo para estar cerca de la población”, mencionó e invocó a los presentes a no prometer cosas que no se pueden cumplir. “No engañemos a la población”, destacó.

La lideresa naranja brindó algunas palabras luego de responder consultas sobre su vida. | Fuerza Popular

“Si sigo en política es porque creo que podemos hacer muchas cosas más. Creo en el potencial enorme que tiene nuestro país en sus recursos y su gente. Hoy estoy viajando por distintas regiones. [...] Quiero seguir creyendo en mi patria, no importa desde qué cargo, o si lo tengo o no, estoy al servicio del Perú”, agregó.

Otras de las consultas que sí absolvió van desde si soñaba con ser política hasta si tiene rencor hacia alguna persona. Sobre la primera de ellas mencionó que no, que en realidad quería dedicarse a la administración de empresas y su primer acercamiento fue cuando su padre, Alberto Fujimori, le pide ser primera dama y su madre, Susana Higuchi, la convence. Recordó sus días en la cárcel e indicó que pensó en alejarse de la política en ese contexto, sobre todo el pesar de estar lejos de su familia.

En esa línea, le consultan si tiene algún sentimiento negativo hacia alguien que le haya hecho daño y entre los asistentes vocean el nombre de José Domingo Pérez, hecho que la hace sonreír. No obstante, continúa con su respuesta y menciona que si en algún momento odió a alguien fue por Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial de Fujimori Fujimori.

“Le tuve mucho odio, pero luego dije no. No me voy a envenenar porque creo que hay una justicia divina que se encarga de todo y que ha hecho que la verdad poco a poco salga a luz. Además, existe otra ley universal que es el karma. De mi lado solo queda un sentimiento de gratitud a las personas que han estado conmigo”, indicó.