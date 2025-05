Ernesto Pimentel expone desgarrador episodio en su vida tras perder a un hijo: “Dejó un vacío muy doloroso”

Ernesto Pimentel revela que perdió un hijo antes de Gael. América TV/ Esta Noche

Ernesto Pimentel, conocido por su personaje de ‘La Chola Chabuca’, conmovió a sus miles de seguidores al abrir su corazón y compartir uno de los episodios más tristes de su vida, la pérdida de un hijo. Esta confesión tuvo lugar durante su programa Esta noche, emitido el sábado 24 de mayo, donde reveló cómo este doloroso acontecimiento marcó un antes y un después en su historia personal.

Con visible emoción, Ernesto Pimentel relató que la pérdida ocurrió antes del nacimiento de su hijo Gael, quien llegó al mundo en 2019 gracias a un proceso de reproducción asistida que emprendió junto a su mejor amiga y mánager, Miluska Jácome. Sin embargo, antes de experimentar la alegría de convertirse en padre, el conductor atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida, del cual hasta ahora no se había pronunciado públicamente.

“Fue una pérdida que no sé cómo sobrevivimos”, confesó Pimentel, al recordar aquel momento que lo dejó devastado. “Fue desde el amor, desde el confiar. Es el entender que cada acción de la vida tiene un propósito que nos desafía”, añadió, dejando entrever la profunda reflexión que esta experiencia generó en su vida.

El conductor, quien por años ha regalado sonrisas y alegría al público peruano, mostró su lado más humano y vulnerable al describir la tristeza que lo acompañó tras esa pérdida.

“En ese sentido, esta pérdida te deja un vacío muy doloroso”, expresó, con la voz entrecortada. A pesar del paso del tiempo, reconoció que el impacto emocional sigue presente, aunque también le permitió crecer como persona y valorar de forma distinta cada etapa de su vida.

A sus 48 años, Ernesto Pimentel cumplió el sueño de ser padre con la llegada de Gael, un niño que ha traído luz y esperanza a su vida. Sin embargo, la pérdida de su primer bebé lo enfrentó a un dolor desconocido, del cual emergió con más fortaleza. Para Pimentel, este dolor le enseñó a amar con mayor intensidad y a vivir con gratitud.

“Aprendí a valorar cada momento”, afirmó, en un mensaje que pueden entender profundamente los que han vivido experiencias similares. Al compartir su historia, Ernesto Pimentel no solo honra la memoria de aquel hijo que no llegó a conocer, sino que también se convierte en una voz de consuelo para muchos padres y madres que han vivido una pérdida similar y que no suelen hablar de ello.

¿Cuánto rating logró El Reventonazo el sábado 24?

El sábado 24 de mayo, El Reventonazo de la Chola, conducido por la Chola Chabuca, presentó un programa especial que logró liderar el horario frente a su competencia, con 11.8 de rating. El segundo lugar lo alcanzó el espacio Esta Noche, presentado también por el personaje de Ernesto Pimentel.

JB en ATV y El Gran Chef Famosos, competidores directos de El Reventonazo, se ubicaron en el puesto 14 y 16 respectivamente, con 4.6 y 4.5.

¿Cuánto rating hicieron los programas sabatinos?