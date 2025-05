‘Cuchillo’ admite haber pagado 20 mil soles para desligarse de masacre en Pataz: “Él puso el precio, el del canal”

crédito Policía Nacional

Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’ y señalado como el responsable de la matanza de 13 mineros en Pataz (La Libertad), mantuvo contacto permanente con su exabogada Liliana Pizán incluso después de huir a Colombia. La investigación fiscal reveló que ambos sostenían conversaciones frecuentes por mensajes, audios y videollamadas.

Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, Rodríguez usó un nuevo número telefónico tras su fuga y conservó comunicación directa con la letrada, a quien trataba como “reina”, “mi loca” y “mi futura esposa”. Las conversaciones abordaban no solo temas legales, sino también coordinación de dinero, transferencias de vehículos y preparación de respuestas ante la prensa.

“No le digas que estoy como tu abogada, entre menos gente sepa, mejor, si no me van a involucrar. Ya te dije, ten cuidado con la información que das”, le escribió Pizán, preocupada por no aparecer vinculada públicamente. Hoy enfrenta 24 meses por presunta complicidad al haberlo ayudado a salir del país.

‘Cuchillo’, detenido en Colombia, se encuentra sujeto a una medida de prisión preventiva de 36 meses mientras se tramita su proceso de extradición al Perú. De acuerdo con el reportaje, el imputado monitoreaba constantemente las noticias que lo mencionaban. Algunas de ellas que sostenían duraban hasta 37 minutos. Durante esos intercambios hablaban de negocios.

En uno de los diálogos, Pizán le advierte que no debe mencionar el nombre de una empresa específica: “El gerente va a renunciar y hay que ver a quién poner, porque no se puede jalar a otras personas (...) tu promo que asuma, ya es socio. Si vas a dar datos, que sea solo tuya. Mencionar a Agrivida, la friegas, la prensa distorsiona todo”, le dice.

Las evidencias muestran que también gestionaban el cambio de titularidad de vehículos registrados a su nombre, entre ellos un auto rojo valorizado en más de 14 mil dólares, adquirido al contado. Este forma parte de los tres bienes vehiculares que posee, junto con una motocicleta y un automóvil de color gris.

“Le transfiero el vehículo a alguien, después no me interesa. Ese carro lo vas a necesitar y no va a salir a mi nombre”, se escucha en otro registro que está en manos de la Fiscalía. En otro intercambio, ‘Cuchillo’ reconoce haber entregado dinero a un hombre de prensa con el objetivo de desviar la atención sobre su responsabilidad en la masacre.

“Estoy que lo pago a la prensa para nuestro favor. Él mismo puso su precio… del canal”, escribió. “Tú le das a uno, pero los demás lo distorsionan. Por eso te digo, cuidado con la información que botas, y más las cosas personales. Solito te estás ayudando a que te involucren más, piensa”, le responde su exabogada.

Según el reportaje, ‘Cuchillo’ buscaba desviar las acusaciones hacia otras bandas criminales como ‘La Gran Alianza’, ‘Gato Cote’, ‘Los Cuevas’ y ‘Los Pulpos’. Luego del mensaje, Pizán insiste en mantener su vínculo en secreto: “(El supuesto periodista) es mi promo de la universidad, pero no le digas que estoy como tu abogada. Entre menos gente, mejor. Si no me van a involucrar. Ya te dije, ten cuidado con la información que das”, repite.

Más adelante, le reenvía un cuestionario enviado por Cuarto Poder y le indica cómo responder. “Ahí hay cosas donde tú debes ser más minucioso. (Debes decir que) cuando yo salí del penal, tuve problemas con el ‘Gato Cote’ y él en su momento te hizo una propuesta, pero tú no aceptaste. (...) Tienes que decir: ‘Conozco quiénes son (los autores de la matanza), pero en este momento debo salvaguardar mi vida porque he sido amenazado. Conozco cierta información que me ha llegado y puedo proporcionarla para que obtengan justicia’”.

Para el Ministerio Público, Pizán habría ejercido un rol clave en la administración de bienes y dinero de ‘Cuchillo’. Se presume que operó bajo la fachada de un vínculo legal para encubrir las actividades delictivas del fugitivo.