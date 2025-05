San Juan de Lurigancho: colegio de Cantogrande cierra temporalmente tras atentado con explosivo

La explosión frente al colegio Ingeniería generó alarma entre vecinos de Cantogrande. El centro escolar suspendió las clases y padres exigen mayor presencia policial. RPP Noticias

La tranquilidad de la urbanización Los Jazmines, en el sector de Cantogrande, se vio interrumpida en la madrugada del jueves por la detonación de un artefacto explosivo frente a una institución educativa privada. El impacto no solo estremeció a los residentes, sino que obligó al cierre temporal del colegio Ingeniería, donde cientos de escolares asisten a clases en los niveles de inicial, primaria y secundaria.

Pese a que la infraestructura no sufrió daños significativos, la dirección del centro escolar determinó la suspensión de las actividades presenciales como medida de precaución. El hecho desató preocupación entre los padres de familia y reavivó las críticas por la escasa presencia de agentes policiales en una zona marcada por recientes hechos de violencia.

Explosión provocó pánico en la comunidad escolar

El estallido se produjo al promediar las tres de la mañana en la cuadra uno de la calle Las Orquídeas, justo frente al ingreso principal del plantel. A esa hora, los vecinos fueron sorprendidos por el fuerte ruido y salieron alarmados para ver lo ocurrido. Algunos grabaron videos que luego circularon en redes sociales. Las imágenes mostraban restos del artefacto en el asfalto y el desconcierto de quienes residen en los alrededores.

Un artefacto detonó en el exterior de un colegio en San Juan de Lurigancho. Las clases fueron canceladas y padres temen por la seguridad de los estudiantes. (Captura de pantalla: RPP)

Aunque no se reportaron personas heridas ni daños visibles en la fachada del colegio, el temor se extendió entre las familias de los alumnos, quienes exigieron garantías antes del retorno de los estudiantes. La institución comunicó que el reinicio de clases dependerá de las evaluaciones de seguridad y del acompañamiento de las autoridades competentes.

Padres y vecinos denuncian inseguridad en Cantogrande

Tras la explosión, los reclamos de los moradores no se hicieron esperar. Muchos coincidieron en que los actos delictivos han aumentado en las últimas semanas y que el patrullaje policial es insuficiente. “Aquí no hay vigilancia. Pedimos que instalen rejas o cámaras, pero algunos vecinos no están de acuerdo y eso complica todo”, declaró una residente que prefirió no identificarse.

Los padres de familia del colegio afectado también mostraron su molestia, pues aseguran que sus hijos corren peligro cada vez que salen o entran del local. Además del colegio Ingeniería, en la zona operan varios centros educativos particulares y públicos, por lo que la preocupación alcanza a un gran número de familias que temen por la seguridad de los menores.

Autoridades no han identificado a los responsables

La dirección del plantel ordenó cerrar temporalmente el local por seguridad. (Foto referencial)

Al lugar llegó una unidad de la Policía Nacional varias horas después de la explosión. Según pudo constatar la prensa, el patrullero solo se limitó a realizar una ronda por los alrededores sin mayor despliegue. Hasta el momento, no se ha identificado a los autores del ataque ni se ha confirmado si se trató de una amenaza directa contra el colegio o un acto intimidatorio vinculado a otras actividades delictivas.

El distrito de San Juan de Lurigancho se encuentra bajo estado de emergencia desde hace meses, precisamente por el aumento de crímenes relacionados al sicariato, extorsión y tráfico de drogas. Sin embargo, los vecinos aseguran que la medida no ha tenido efecto real en su día a día. La reciente explosión, dicen, es una muestra de que el control territorial aún está en manos de grupos que actúan con impunidad.

¿Cómo denunciar un caso de extorsión en el Perú? Estas son las líneas y canales habilitados

Ante el aumento de delitos como la extorsión, el Gobierno ha reforzado sus canales de atención a la ciudadanía. Uno de los principales es la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, una línea gratuita y confidencial, operativa las 24 horas, que permite reportar amenazas y pedir ayuda inmediata. Este número está conectado directamente con la Central de Emergencias 105, y los usuarios pueden enviar pruebas en formato de audio o video para facilitar la intervención policial.

Además, existen otros medios para realizar denuncias de manera rápida y segura:

Línea 1818 : exclusiva para casos de extorsión.

Número celular 942 841 978 : canal directo para reportar situaciones urgentes.

Comisarías distritales : disponibles en todo el país para atención presencial.

Depincri: unidades policiales especializadas en investigar delitos de esta naturaleza.

Aparte de estas vías, es útil tener a la mano otros contactos de emergencia:

Bomberos : 116

Centro de Emergencia Mujer (CEM) : 100

SAMU (Atención Médica de Urgencia): 106

¿Qué formas adopta la extorsión?

Los criminales han desarrollado diversas estrategias para intimidar y manipular a sus víctimas. Entre las más comunes están:

Cupos o “protección” : exigen pagos periódicos a comerciantes o trabajadores bajo la amenaza de atentar contra ellos si no cumplen.

Chalequeo : ofrecen “resguardo” a cambio de dinero, con la advertencia de represalias si la víctima se niega.

Falsas emergencias : los delincuentes simulan que un familiar ha sido secuestrado o sufrió un accidente, y exigen dinero de inmediato.

Extorsión digital: mediante redes sociales, recopilan información personal para amenazar o chantajear a través de plataformas como Facebook, Instagram o X.

Frente a cualquiera de estas modalidades, es fundamental mantener la calma, no acceder a las demandas, registrar toda la información posible y contactar de inmediato con los canales oficiales.