Yaco Eskenazi recordó que Tilsa Lozano fue su primer amor y lloró al separarse de ella: “Tenía 15 años”

Yaco Eskenazi sorprende al confesar que Tilsa Lozano fue su primer gran amor y que lloró al separarse de ella. | Magaly TV La Firme.

Una inesperada revelación sorprendió a la audiencia de ‘Magaly TV La Firme’ el pasado viernes 23 de mayo. Yaco Eskenazi, exchico reality y actual conductor de televisión, confesó durante un reportaje especial que su primer gran amor fue nada menos que la modelo Tilsa Lozano. En compañía del ‘Loco’ Wagner, quien lo entrevistó en el barrio donde creció, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ sorprendió al abrir su corazón y contar detalles inéditos de su pasado sentimental con la ex ‘Vengadora’.

“Tilsa fue mi primera enamorada. Ella se iba a vivir a Argentina y nos despedimos. Me acuerdo de que me fui a Chaclacayo (...) después no la vi y lloré”, relató Eskenazi, visiblemente nostálgico. La confesión dejó sin palabras a más de uno, especialmente al recordarse que actualmente él está felizmente casado con la ex Miss Perú Natalie Vértiz, con quien tiene dos hijos.

Yaco Eskenazi también brindó detalles sobre la etapa en la que vivió este romance juvenil con Tilsa. “Fue cuando yo tendría 15 o 16 y ella tenía 13 o 14”, comentó, añadiendo que fue un amor propio de la adolescencia. Cabe mencionar que en septiembre de 2023, Tilsa ya había revelado en su podcast que mantuvo una relación con el exchico reality, cuando ambos eran adolescentes, aunque en ese momento no se ahondó en los detalles.

Tilsa Lozano se pronuncia

Durante el recorrido por su barrio, el ‘Loco’ Wagner aprovechó para sacar a la luz más anécdotas de esta historia de amor. Según relató, Tilsa en ese entonces estaba saliendo con un amigo de Yaco, pero era él quien le gustaba realmente. “Salimos de chiquitos (...) era un amor de chiquitos, del slam”, recordó Eskenazi con humor. “Creo que en esta misma esquina le dije que me gustaba”, agregó. Incluso reconoció haber hablado con su amigo Mariano para sincerarse sobre sus sentimientos por Tilsa.

Pese a este romance del pasado, los caminos de ambos tomaron rumbos muy distintos. Yaco disfruta de una sólida relación con Natalie Vértiz, mientras que Tilsa Lozano, tras su separación de Jackson Mora, se encuentra soltera y enfocada en sus proyectos personales.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre su romance juvenil con Yaco Eskenazi?

Tilsa Lozano sorprendió a sus seguidores al revelar un episodio poco conocido de su adolescencia durante un capítulo de su podcast ‘En portada’, emitido hace dos años. La modelo y ex ‘Vengadora’ confesó que, cuando tenía 14 años, mantuvo un romance juvenil con Yaco Eskenazi, quien hoy es esposo de la ex Miss Perú Natalie Vértiz. Tilsa relató con naturalidad y humor que esta historia comenzó poco después de su llegada al Perú, cuando ambos vivían en el mismo distrito y compartían una cercana amistad que pronto se convirtió en un inocente noviazgo.

Tilsa Lozano

“Vivíamos en San Isidro, la abuelita de Yaco también, así que éramos amiguitos. Fuimos noviecitos cuando teníamos 14 años, todo fue cosa de chiquillos”, contó entre risas. Incluso, en tono divertido, se refirió a Eskenazi como “sabroso”, demostrando que guarda un grato recuerdo de aquella época. Antes de cerrar la anécdota, no dudó en bromear con un “Natalie, perdón”, consciente del vínculo actual de su exenamorado con la exreina de belleza.