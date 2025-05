Paco Bazán desmiente a Magaly Medina y asegura que Jefferson Farfán no denunció a ATV: “Ella es la procesada”. | Magaly TV La Firme.

La relación entre Paco Bazán y Magaly Medina atraviesa uno de sus momentos más tensos, luego de que se conociera que el conductor deportivo habría sostenido un encuentro con Jefferson Farfán, figura recurrentemente criticada por la periodista de espectáculos. El supuesto acercamiento fue interpretado por la ‘Urraca’ como una traición, desatando una fuerte controversia mediática.

La tensión se incrementó cuando un reportero del programa ‘Magaly TV La Firme’ abordó al exfutbolista durante un paseo junto a su pareja, Susana Alvarado. Lejos de mostrarse conciliador, el exarquero de Universitario respondió con un tono desafiante y cuestionó abiertamente el profesionalismo del equipo periodístico de Medina.

“¿Te consta a ti? ¿Es una especulación, un rumor? Yo creo que las fuentes de ceviche también están mal. Son fuentes de Mi Barrunto”, ironizó Paco Bazán, haciendo alusión a la supuesta poca fiabilidad de la información divulgada.

Paco Bazán amenaza con renunciar a ATV tras disputa con Magaly Medina

El conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’ también negó rotundamente haber traicionado a Magaly Medina y defendió su libertad de reunirse con quien desee. “Si yo me hubiera juntado con Jefferson por la razón que sea, ¿dónde está el problema? Le pregunto a Maga, si Jefferson Farfán mañana le da una entrevista exclusiva en su casa, ¿no va? ¿no la hace?”, cuestionó, poniendo en duda la coherencia en las acciones de la conductora de televisión.

Paco Bazán aprovechó el momento para deslindarse de los conflictos legales que enfrenta Magaly Medina con Jefferson Farfán, aclarando que estos juicios no involucran al canal ATV.

“Ella es la que ha sido procesada. Magaly me parece fantástico que el canal se haga cargo de juicios personales. No son al canal, son a ‘Maga’. Es su opinión, y qué bueno que el canal la respalde, como espero que si a mí me pasa algo, que me vaya de boca, también me respalden a mí”, puntualizó.

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán y lo llama “traidor”: “Se arrastró como una vil serpiente por la casa de Farfán”.

Con estas declaraciones, Paco Bazán deja claro que no está dispuesto a permitir que se cuestione su integridad profesional ni su vida personal, en medio de una disputa que parece haber marcado el final de una amistad con Magaly Medina, quien lo había considerado hasta hace poco uno de sus más cercanos aliados mediáticos.

Magaly Medina responde furiosa a Paco Bazán

Magaly Medina no tardó en reaccionar a las recientes declaraciones de Paco Bazán, a quien respondió con dureza durante la emisión de su programa. Visiblemente molesta, la periodista calificó de “ignorante” al conductor deportivo, luego de que este cuestionara los procesos judiciales que ella enfrenta y la forma en la que ATV ha respaldado su defensa legal.

“La ignorancia con la que habla... Juicios personales dice. ¿No se da cuenta que estoy en la sala de mi casa dando opiniones como parte de mi trabajo? Yo informo sobre espectáculos, estoy cumpliendo una labor periodística para un canal de televisión”, expresó la conductora, dejando en claro que sus declaraciones forman parte de su labor profesional y no de asuntos personales como insinuó el exfutbolista.

Paco Bazán - Perú - mayo 2025

Asimismo, la ‘Urraca‘ le recordó a Paco Bazán su peso dentro del canal ATV y lo retó a igualar su impacto en la televisión para tener autoridad al hablar. “Yo le he dado al canal años de prime time con cifras importantes. El día que tú, Paco Bazán, consigas los números que yo he logrado en mi carrera, ese día podrás reclamar. Y acá no me voy de boca, yo tengo respaldo”, sentenció.