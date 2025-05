Flavia Laos rompe su silencio tras ausencia en boda de Alejandra Baigorria: “No me invitaron, no sé por qué”. Video: Amor y Fuego.

Mientras las redes sociales aún comentan lo fastuoso que fue el matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao, uno de los detalles que más llamó la atención fue la ausencia de Flavia Laos.

La influencer, actriz y cantante, que en el pasado compartió proyectos profesionales con la empresaria, no formó parte de la lista de invitados y ahora ha explicado el motivo: simplemente no la invitaron.

Durante una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, Flavia no se guardó nada y, con su característico estilo directo, reveló lo que muchos especulaban.

“No, no me invitaron. ¿Por qué? No sé. Es un matrimonio y se respeta cualquier decisión. No soy tan cercana a Ale, y por obvias razones”, expresó, dejando entrever que no existe una relación cercana con la ahora esposa de Said Palao, pese a haber trabajado juntas en campañas publicitarias.

¿Incómoda con los invitados? Flavia evita coincidir con sus exparejas

Más allá de la falta de invitación, la actriz también dejó entrever que su presencia en el evento pudo haber generado incomodidad, principalmente por la asistencia de dos de sus exparejas: Austin Palao y Patricio Parodi, ambos parte del círculo cercano de los novios.

Flavia Laos confesó que rechazó propuesta para actuar en Netflix por amor. YouTube: Rótalo TV.

Aunque no quiso ahondar en detalles, Flavia deslizó que no le resulta cómodo coincidir con personas con las que compartió relaciones pasadas.

Flavia Laos responde tajante sobre Patricio Parodi: “No hay necesidad de hablar”

La entrevista también sirvió para que Flavia aclare su postura respecto a Patricio Parodi, quien fuera pareja de Luciana Fuster, ex Miss Grand International.

Consultada sobre si participaría en algún stream del chico reality —quien ha comenzado una nueva etapa como streamer—, la actriz fue clara: “Yo creo que no hay necesidad, aparte de que no hablamos hace tiempo. (¿Y si te invita?) Si me lo cruzo en algún stream de alguien, normal, ya me ha pasado...”, dijo sin rodeos.

Con esta respuesta, Flavia marca distancia de cualquier posibilidad de reencuentro mediático con su expareja, dejando claro que prefiere mantener su espacio y enfocarse en su presente, alejada de dramas sentimentales.

Enfocada en ella: música, actuación y una transformación personal

Actualmente, Flavia Laos se encuentra en una etapa de renovación, tanto profesional como personal. En la misma entrevista, reveló haberse sometido recientemente a una pexia mamaria con implantes, una cirugía estética que, según explicó, fue una decisión completamente personal.

Flavia Laos se someterá a nueva cirugía estética | TikTok/@flavialaosu1

“Me hice las bubis. Me hicieron una pexia y me pusieron un implante para levantarlas. Lo hice por mí, no por un hombre, es para verme bonita... Estoy soltera”, dijo con firmeza, subrayando que su bienestar y autoestima están por encima de cualquier influencia externa.

Además, la artista anunció que pronto lanzará un nuevo EP musical y que está participando en castings para un proyecto de Netflix, consolidando así su versatilidad en el mundo del entretenimiento.

La primera operación de Flavia Laos

A inicios de mes, la actriz y cantante Flavia Laos reveló en su cuenta de TikTok que se operaría los pechos por segunda vez, lo que ha generó sorpresa entre sus seguidores. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que esta no era la primera vez que pasa por el quirófano para una intervención en esa área de su cuerpo.

La primera operación tuvo lugar cuando tenía solo 15 años. Laos explicó que su próxima cirugía no tiene como objetivo aumentar el tamaño de sus pechos, sino reafirmarlos.

En su adolescencia, decidió someterse a una reducción mamaria debido a problemas de salud. El tamaño de su busto, que era una copa D, le causaba molestias en la espalda y problemas de postura.

Flavia Laos aparece tras complicada operación estética. TikTok

Esta decisión, tomada a una edad tan temprana, sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes no esperaban que la actriz hubiera pasado por una cirugía de este tipo siendo tan joven.

La expareja de Austin Palao defendió su decisión de someterse nuevamente a una operación en el busto. Afirmó que, aunque el tamaño actual le parece adecuado, busca que sus pechos se mantengan firmes y en su lugar. “Espero que esa sea la última vez que me intervengan aquí”, comentó Laos.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a quienes consideran someterse a procedimientos estéticos, defendiendo el derecho de cada persona a tomar decisiones sobre su cuerpo sin temor a las críticas.

En sus declaraciones, Laos enfatizó que no busca aumentar el tamaño de sus pechos, sino simplemente reafirmarlos. “Lamento informarles que no hay ninguna silicona en este cuerpo. Ahora va a haber para que hablen con ganas”, expresó la actriz.