Magaly Medina aclara su relación con Ney Guerrero y por qué se fue de ATV: “Ahora está feliz”

Magaly Medina habla sobre su relación con Ney Guerrero | Magaly Medina El Podcast

En su más reciente podcast, Magaly Medina habló abiertamente sobre la relación que mantiene con Ney Guerrero, su expareja sentimental y exproductor periodístico durante varios años. La conductora de espectáculos aclaró que, aunque dejaron de trabajar juntos en 2014, continúan en contacto. Incluso, mencionó que muchas personas aún los perciben como una dupla profesional, lo que les ha generado ciertos inconvenientes legales.

Magaly Medina y Ney Guerrero se conocieron en 1997, formando una de las alianzas más recordadas de la televisión peruana durante la década del 2000. Juntos protagonizaron escándalos mediáticos y enfrentaron diversos procesos judiciales a raíz de sus célebres ampays. Uno de los casos más polémicos fue el del futbolista Paolo Guerrero en el llamado “caso Friday’s”, que terminó con ambos en prisión.

Aunque su relación amorosa duró cerca de siete años, no prosperó, por lo que decidieron mantener una amistad y continuar colaborando profesionalmente durante algún tiempo.

Ney Guerrero dejó de ser productor de Magaly Medina en 2014 tras desacuerdos con la gerencia de producción.

“Nadie me conoce mejor que Ney, y viceversa; por eso creo que jamás volveríamos a estar juntos, tenemos ideas muy discrepantes. No pienso regresar con él; ¿para qué? Ney conmigo nunca fue honesto como pareja, como amigo sí”, declaró Magaly Medina a Radio Capital en 2012.

Magaly Medina aclara su vínculo con Ney Guerrero

Durante un nuevo episodio de Magaly Medina: El podcast, la popular periodista de espectáculos abordó con claridad el tipo de vínculo que mantiene actualmente con Ney Guerrero, su exproductor y expareja sentimental. Magaly Medina explicó que, si bien ya no trabajan juntos desde el año 2014, aún mantienen una relación de amistad, aunque no tan cercana como la que compartieron en el pasado.

“Es mi amigo, pero no es mi gemelo. La gente me asocia tanto con él que cree que ya soy responsable de todo el resto”, comentó la periodista de espectáculos con tono irónico.

La conductora expresó que, a pesar de que no menciona a Ney Guerrero en su espacio televisivo, muchas personas siguen creyendo que él forma parte de su equipo, lo cual ha ocasionado incluso consecuencias legales. “Siguen asociándolo como mi productor. Alguien nos ha demandado... a mí y a mi ‘productor’, Ney Guerrero, pero él no tiene nada que ver en ese juicio. Así es la ignorancia absoluta de ni siquiera averiguar eso”, confesó.

Magaly Medina aclara su relación actual con Ney Guerrero, su exproductor y expareja sentimental.

Magaly Medina recordó que Ney Guerrero dejó de ser su productor durante su etapa en Latina. Según detalló, la salida del empresario se produjo tras una serie de desacuerdos. “Él tuvo mucha enemistad con la gerente de producción y discutíamos mucho, hasta que un día se largó”, explicó. Desde entonces, la ‘Urraca’ ha trabajado con diversos productores hasta llegar al actual, Patrick Llamó, quien la acompaña desde su regreso a ATV.

¿Por qué Ney Guerrero se fue de ATV?

Por otro lado, Magaly Medina salió al frente para aclarar los rumores que la responsabilizan por la salida de Ney Guerrero del canal ATV. La periodista de espectáculos fue enfática al asegurar que no tuvo ninguna participación en esa decisión y que, además, su exproductor no formaba parte de su equipo desde hace años.

“Ahora dicen que no lo he defendido. ¡Pero él hace tiempo no trabaja conmigo!”, expresó Magaly Medina, incómoda con las especulaciones. Detalló que Ney Guerrero era asesor del dueño del canal, actuando como un intermediario entre los programas de entretenimiento y la alta gerencia. “Él era la primera persona con la que nos quejábamos y resolvía los problemas... pero no tenía nada que ver con mi producción. Nunca estaba sentado en las reuniones, no decidía nada, no veía las notas”, añadió.

La conductora aclaró que la salida de Ney Guerrero fue una decisión empresarial y que, hasta donde tiene conocimiento, él continúa vinculado al grupo ATV. “El dueño del canal lo quiere muchísimo y aprecia mucho su trabajo”, afirmó, intentando zanjar los comentarios que la señalan como responsable del fin de esa relación laboral.

Magaly Medina desmiente rumores sobre su responsabilidad en la salida de Ney Guerrero de ATV.

Además, explicó que Ney Guerrero tenía motivos personales y profesionales para dar un paso al costado. “Él ya tenía otros proyectos que estaba dejando de lado y que no podía hacer porque estaba vinculado a un canal de televisión. Él hace marketing político, es muy bueno en eso. Se acercan las elecciones y, lógicamente, este es su momento de hacer su propia empresa y de lanzarse a volar solo. Le ha costado mucho tomar esta decisión, pero creo que es un buen momento", señaló.

Finalmente, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ defendió su posición con ironía, recordando que no tiene ningún poder de decisión dentro de ATV. “¿Y yo qué tengo que ver en eso? ¿Yo seré accionista del canal? Yo soy una trabajadora, una rueda más del coche”, sentenció. Y, con su característico estilo directo, remató: “Ahora Ney está dando charlas en las universidades y está feliz, manda fotos y todo, a él le gusta figurar. Así que no me echen la culpa”.

Magaly Medina y Ney Guerrero enfrentaron procesos judiciales por sus célebres ampays en la televisión peruana.