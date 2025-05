“Me quieren hacer presidente del Perú”: primer pasajero en llegar al nuevo aeropuerto Jorge Chávez no sale de su asombro

Gonzalo Waisman fue el primer pasajero en llegar al nuevo Jorge Chávez. (Foto: Infobae Perú / Andina)

Gonzalo Waisman, un joven argentino de 22 años, volvió a aparecer en medios internacionales tras convertirse -por pura casualidad- en el primer pasajero internacional en arribar al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante su marcha blanca, iniciada el pasado 15 de mayo. La historia, que se volvió viral en redes sociales y noticieros peruanos, sigue dando que hablar.

“Fue todo muy inesperado. Yo simplemente compré el único asiento disponible en ese vuelo de Aerolíneas Argentinas a Lima. Cuando llegué, me esperaban con cámaras, regalos, entrevistas. No entendía nada”, declaró al diario argentino Clarín.

Waisman había reservado el pasaje sin saber que se convertiría en el primer viajero en cruzar el nuevo terminal internacional del renovado Jorge Chávez, infraestructura que entrará en operaciones completas el próximo 1 de junio.

Un recibimiento con regalos, periodistas y hasta memes

Apenas pisó suelo limeño, decenas de trabajadores del duty free lo interceptaron con obsequios: chocolates peruanos, stickers de alpacas, una pizarra, un marcador, una libreta con temática tributaria y más. Todo mientras los periodistas lo rodeaban para entrevistarlo.

“No tenía equipaje, solo mi mochila, así que salí primero. Ahí me agarraron todos. Estaban emocionados. Yo no tenía idea de nada. Me dijeron que era el primer pasajero en llegar. Parecía una escena de película”, explicó.

Ingreso al Nuevo aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: MTC)

Su testimonio fue difundido en noticieros locales y su rostro se hizo viral en redes sociales. El propio Gonzalo subió un video del momento a la red X (antes Twitter), donde los comentarios y memes no tardaron en llegar. “Me hablaron del municipio de Lima, me escribieron medios. Casi que me quieren hacer presidente de este país”, comentó, entre risas.

¿Quién es Gonzalo Waisman?

Waisman es un joven emprendedor argentino dedicado al desarrollo tecnológico. Llegó a Lima por motivos laborales y su historia se hizo conocida por estar en el lugar y momento indicados. Aunque su intención era pasar desapercibido, su llegada lo convirtió, sin querer, en parte de la historia del Jorge Chávez.

“Fue todo una casualidad. Hoy ya me río, pero en ese momento estaba bastante confundido. Es lindo que la gente te reciba con tanto cariño”, agregó.

El renovado Jorge Chávez: pruebas, expectativas y críticas

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez inició su fase de pruebas, conocida como marcha blanca, con vuelos internacionales limitados para verificar operatividad y atención al usuario antes de la apertura oficial el 1 de junio. El vuelo de Aerolíneas Argentinas en el que viajó Gonzalo fue el primero en aterrizar en esta etapa, procedente de Buenos Aires.

El nuevo acceso del Aeropuerto Jorge Chávez será por la avenida Morales Duárez. (Foto: LAP)

La remodelación del aeropuerto duplicará su capacidad de atención anual: pasará de 15 a 30 millones de pasajeros, con proyecciones de superar los 40 millones en los próximos años. Entre sus mejoras figuran nuevas salas de embarque, sistemas tecnológicos avanzados y una mejor conectividad terrestre y aérea.

Aunque la llegada del primer vuelo fue celebrada como un hito, algunos usuarios han reportado inconvenientes como demoras en el control migratorio, lo cual será evaluado durante los días de prueba.

El arribo de Gonzalo Waisman ocurrió en medio de un contexto simbólicamente poderoso para el Perú. El país no solo celebra la próxima inauguración de su nuevo aeropuerto internacional, sino también la elección del papa León XIV, quien posee nacionalidad peruana y vivió casi dos décadas en el país.

En redes sociales, algunos usuarios incluso compararon con humor a Waisman con Don José de San Martín, por haber llegado “desde Argentina para hacer historia”. Otros simplemente lo llamaron “el San Martín del Jorge Chávez”.

“Mi historia es una mezcla de suerte y coincidencia. Estoy contento de haber vivido algo así. Fue una locura total, pero linda”, dijo finalmente Waisman.