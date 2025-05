Ministro del Interior admite que no conoce a los otros miembros del Gabinete y que aún está socializando: “Es mi primera experiencia”

Fuente: Milagros Leiva Entrevista/Willax

El nuevo ministro del Interior, Carlos Malaver, designado en reemplazo de Juan José Santiváñez, reconoció este lunes que no conoce a los demás integrantes del Gabinete y que recién comienza a integrarse al entorno político.

“Particularmente, llego a un grupo humano donde no los conozco y recién estoy socializando con ellos, creo que es parte de la normalidad. De repente (me miraban con desconfianza), pero es mi primera experiencia en política asumiendo este cargo tan importante”, afirmó en una entrevista con la periodista Milagros Leiva.

Malaver aseguró, no obstante, sentirse preparado para asumir el portafolio, a pesar de haberlo hecho en medio de la masacre de 13 mineros en Pataz (La Libertad) y una ola criminal que recientemente se cobró la vida de un niño de seis años.

“(Tengo) 35 años de experiencia que tengo en la Policía Nacional y desde hace siete meses estoy trabajando en el ministerio del Interior, inicialmente como locador de servicios en la Dirección General contra el Crimen Organizado, y después en una dirección de línea hace cinco meses”, precisó.

Explicó que su sector se ha propuesto recuperar el control territorial de Pataz en un plazo de dos meses. Al ser consultado sobre si su designación fue una propuesta de Santivañez, respondió con firmeza: “No soy el recomendado. Yo me reuní con el secretario del Despacho Presidencial (Enrique Vílchez), no con él. Ese día no lo he visto”, aseguró.

Carlos Malaver asumió el Ministerio del Interior, en reemplazo de Julio Díaz Zulueta. | Presidencia

Consultado sobre si sabía que la presidenta Dina Boluarte no quería retirar a su antecesor, guardó silencio y luego continuó con su exposición. “Acepté por mi formación policial. En la Escuela de Oficiales me han hecho ser un hombre de decisiones, de tomar las decisiones. Si las cosas se me vienen, las afronto. Y segundo, tengo cuatro hijas y no me gustaría que estos eventos criminales les puedan llegar a ellas. Por eso he tomado la decisión”.

Malaver también se pronunció sobre la situación de Vladimir Cerrón, prófugo líder del partido Perú Libre, quien fue condenado a tres años y medio de prisión efectiva por el delito de colusión. “La señora presidenta me ha dado la autonomía para realizar el trabajo que se deba realizar, y si entre eso está su captura, se debe realizar. No me ha dicho nada sobre él. Me ha dado la autonomía, por eso he aceptado el cargo”, afirmó.

Indicó que ya ha coordinado con las autoridades policiales para actuar conforme a ley. “Me he reunido con el comandante general de la PNP y el alto mando, y se le ha dado las indicaciones correspondientes. Cerrón, como cualquier persona que está al margen de la justicia, debe estar utilizando algunos mecanismos para mantenerse al margen”, agregó.

En desarrollo.