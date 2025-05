Darinka Ramírez se burla de los pies de Xiomy Kanashiro: “¿Y la pedicura?". TikTok

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, ha sido señalada por presuntamente burlarse de Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista, con una indirecta que muchos califican de cruel.

Todo comenzó cuando Xiomy fue criticada en redes sociales tras la difusión de imágenes en las que se veían sus pies aparentemente descuidados, sin pedicure y con evidente falta de cuidado estético. Las redes sociales explotaron con comentarios sobre su apariencia, y el tema se viralizó rápidamente.

En medio de esta ola de comentarios, Darinka Ramírez apareció sin zapatos en un video grabado durante la fiesta de cumpleaños del influencer Valentino Palacios, celebrada en Cieneguilla.

Las imágenes, publicadas por uno de sus amigos, la muestran con los pies descalzos mientras se ríe, lo que fue interpretado como una referencia directa a la polémica de Kanashiro.

En el clip difundido, el amigo de Darinka enfoca sus pies mientras ambos se ríen, lo que muchos vieron como una burla directa a Xiomy, alimentando así las especulaciones.

El comentario que acompañaba el video decía: “¿Y la pedicura? muestra los pies”, frase que coincidía con lo que muchos usuarios habían expresado en redes sobre la actual pareja de Farfán.

Metiche estalla: “¡Me muero, con eso matas toda la pasión!”

El escándalo se agravó cuando Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, opinó sobre el aspecto físico de Xiomy Kanashiro. Durante la emisión del programa Todo se filtra, el conductor quedó en shock al ver de cerca los pies de la actual pareja de Farfán y no pudo evitar criticarla con dureza.

“¡Esos terribles pies! No se ha hecho la pedicura, no se ha echado una crema, ni esmalte. Yo entiendo que las mujeres que trabajan en TV y usan tacazos se deforman los pies, pero… tú puedes lucir espectacular con el cuerpazo que te has hecho, ¿pero qué son esos pies, por Dios?”, expresó con evidente sorpresa.

Villavicencio fue aún más directo al cuestionar al exfutbolista: “Tú que eres la pareja de Farfán y te sientes en las nubes y en la gloria, ¿qué es eso? Me muero. Con eso matas toda la pasión. ¡Jefferson no verá los pies! ¡No te pases!”, exclamó.

Darinka negó que se haya burlado de Xiomy Kanashiro

A pesar del escándalo, Darinka negó haberse burlado de Xiomy Kanashiro. En declaraciones para el programa ’Amor y Fuego’, la tarde del lunes 19 de mayo, aclaró:

“No tengo nada en contra de la chica actual. Hablaron mucho de las indirectas, pero no, yo me saqué los zapatos porque estaba cansada”, comentó.

Sin embargo, Gigi Mitre, conductora del espacio, expresó sus dudas: “No le creo nada. Sabemos que a Darinka le encanta mandar indirectas”, dijo con ironía.

Su pasado con Jefferson Farfán

Además de estar en el ojo público por esta presunta burla, Darinka Ramírez también ha generado titulares por sus declaraciones respecto a su antigua relación con Jefferson Farfán.

En el programa Entrometidos, aceptó públicamente haber sido la ‘clandestina’ del futbolista.

“Clandestina es estar oculta, ¿no? Y yo estuve oculta”, confesó. Al ser consultada sobre si se arrepiente, fue clara: “Sí pues”.

Darinka también comentó que su error fue no haber puesto límites en la relación, pues tenía la ilusión de formar una familia unida con el exjugador. Sin embargo, ese sueño quedó completamente descartado.

Un conflicto legal sin resolver

Actualmente, la relación entre Darinka y Farfán es inexistente y conflictiva. Ambos se encuentran enfrentados legalmente y, según declaraciones de la propia influencer, Jefferson no visita a su hija, debido a la falta de acuerdos o conciliación entre ambos.

Este distanciamiento preocupa a muchos de los seguidores del exfutbolista, quienes recuerdan que en el pasado él siempre mostraba cercanía con sus hijos.

