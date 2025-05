Gobernador de Lambayeque enfurece por pregunta sobre su gasto para visitar al papa León XIV y promete devolver dinero: “¿Cuál es el problema?"

Fuente: RPP

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, reaccionó visiblemente molesto este lunes durante una entrevista cuando fue cuestionado sobre el gasto generado por su viaje al Vaticano para la misa de inicio del pontificado del papa León XIV.

Según el acuerdo regional aprobado el pasado 15 de mayo y publicado en El Peruano, la autoridad fue autorizada a viajar junto a cuatro consejeros regionales: Ricardo Guillermo Lara Doig, Gustavo Dacio Espinoza Soto, Victor Yomi Orosco Nunton y Sujeily Enith Camacho Fernández.

Los desembolsos derivados del viaje a Roma, que incluyen viáticos de $540 diarios (totalizando $2,160 por persona) y pasajes de $4,977 por persona, fueron cubiertos por el pliego presupuestal del Gobierno Regional. En total, el gasto conjunto de los cinco funcionarios asciende a $35,685.

Cuando los periodistas de RPP le consultaron al respecto, la autoridad respondió con incomodidad y mencionó que esos presupuestos no son su responsabilidad directa. “¿Cuál es el problema? Discúlpeme, no soy el tema que ve el tema de costos. A mí me ponen los pasajes para viajar”, dijo.

El cardenal Robert Prevost, Papa León XIV, el Papa número 267 de la historia, comparece ante sus fieles

“Cuando yo gasto en mi alimentación, todo lo devuelvo y lo puedo demostrar. Me preocupa que no miren el desarrollo del país (...) Si hay que devolver, lo devuelvo todo... No les importa el corredor del papa, los ingresos que vamos a tener”, agregó antes de negar que su viaje se hubiera planificado previo a la aprobación del acuerdo.

“Eso es falso. La Legión Lambayeque no tiene canon, sobre canon ni regalías mineras. Nosotros necesitamos ofrecer nuevos proyectos de inversión. Para nosotros, la ruta del papa representa una nueva industria sin chimeneas, que es el turismo religioso. Tenemos una oferta turística, y debemos promover este proyecto importante”, aseguró.

Tan solo unos minutos antes, el gobernador había defendido la inversión en el turismo religioso como un motor económico para la región. Explicó que, a través de esta iniciativa, Lambayeque podría generar ingresos significativos por turismo, como el caso de la Cruz de Motupe, donde se espera que la próxima fiesta atraiga hasta dos millones de personas, gracias a este “proyecto multisectorial”.

“Le dijimos que necesitamos que nos visite. Está más que animado, con la predisposición de visitar el país”, comentó.

El papa León XIV volvió a saludar a Chiclayo, ciudad de la que fue obispo. (Foto: Los Angeles Times)

Rechazo

A diferencia del gobernador, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, rechazó la invitación del Gobierno para asistir a la entronización de León XIV el 18 de mayo. “Recibí la invitación el jueves 15 al mediodía para poder hacer el viaje y acompañar en la comitiva. Agradecí, obviamente, pero aquí hay bastante por hacer y decidí quedarme, como corresponde”, declaró a la emisora.

Cubas adelantó a la agencia EFE que ‘la ruta del papa’ planea incluir espacios emblemáticos como la catedral, el antiguo obispado donde residió, comedores populares que apoyó, así como localidades cercanas como Monsefú, Motupe y Eten, conocidas por su fervor religioso.

Posteriormente, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, anunció que un equipo técnico del Viceministerio de Turismo y de PromPerú realizará trabajos de campo en Chiclayo, capital de Lambayeque, para recopilar información y brindar asistencia destinada a elaborar un inventario, jerarquizar y diagnosticar turísticamente los espacios que integrará el proyecto.