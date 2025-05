Magaly TV La Firme: Adelanto del programa del 19 de mayo | Magaly TV La Firme

Corazón Serrano está nuevamente envuelto en polémica, esta vez por Edwin Guerrero Neira, uno de los dueños de la agrupación de cumbia que está siendo acusado por una jovencita de haber sido infiel. La mujer tiene chats en su haber con los que comprobaría su versión.

Es así que, en el adelanto del programa de ‘Magaly TV La Firme’ del 19 de mayo, se ve como una jovencita, quien sería Alina Colibrí, expareja del director musical, lee algunos comprometedores chats que sería con Edwin.

La joven expone que el dueño de la reconocida orquesta de cumbia le envía emotivos escritos en los que incluso la invita a pasar la noche juntos.

“Me quisiera transportar a tu cama como ese día dormir de costadito, abrazados a ti”, relata la mujer, aunque en adelanto no se muestra el texto.

Edwin Guerrero Neira, dueño de Corazón Serrano, es acusado de infiel y exponen chats

El reportero del programa le consulta quién es el autor de estos mensajes: “¿Quién te dice eso?“, de inmediato, la mujer revela la identidad de su pretendiente: ”Edwin Guerrero Neira”.

Aunque no se menciona el nombre de la mujer, ella no ha tenido problemas en salir frente a cámaras mostrando su rostro. Por su parte, Edwin Guerrero Neira no se ha pronunciado al respecto, marcando distancia de lo sucedido.

Cabe señalar que, actualmente, se desconoce si el director musical de Corazón Serrano mantiene un romance o una relación formal, pues ha sido muy cauteloso con su vida privada. Sin embargo, esta no sería la primera vez que está envuelto en una polémica como esta, pues anteriormente también fue acusado de lo mismo.

Edwin Guerrero Neira, dueño de Corazón Serrano, es acusado de infiel y exponen chats

El nuevo escándalo de Edwin Guerrero Neira sacude a Corazón Serrano

Edwin Guerrero Neira, líder de la reconocida agrupación Corazón Serrano, enfrenta una nueva polémica que ha generado tensión dentro del grupo y gran atención mediática. El escándalo involucra a dos de las voces femeninas más representativas de la orquesta: Ana Lucía Urbina y Kiara Lozano.

Todo comenzó cuando Ana Lucía Urbina, quien mantuvo una relación sentimental con Guerrero desde 2017, declaró en una transmisión en vivo que su ruptura se dio por la presencia de una tercera persona. Aunque no mencionó nombres, sus palabras fueron interpretadas como una indirecta hacia Kiara Lozano, actual integrante de la agrupación.

Poco después, se viralizó un video donde Kiara canta y baila el tema “Cachuda, pero feliz”, lo que muchos consideraron una provocación hacia Ana Lucía. Aunque se aclaró que la grabación era antigua, el contexto avivó la polémica. Kiara, por su parte, compartió mensajes en redes sociales que, aunque no directamente alusivos, se interpretaron como respuestas a la situación.

Ana Lucía Urbina y su reacción tras supuestos audios filtrados de Edwin Guerrero de Corazón Serrano.

La controversia creció con la filtración de un audio en el que Guerrero niega que Ana Lucía haya estado embarazada de él, lo que provocó la reacción indignada de la cantante. Ella aseguró sentirse herida, aunque evitó entrar en más detalles.

La situación generó sanciones internas en Corazón Serrano, como la prohibición a sus integrantes de realizar transmisiones en vivo. Kiara incluso insinuó que podría abandonar el grupo.

Mientras Ana Lucía se aleja del ambiente mediático y Guerrero guarda silencio, la tensión continúa afectando la imagen pública de la agrupación, que atraviesa uno de sus momentos más controvertidos en los últimos años.