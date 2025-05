Marisol se pronuncia sobre polémica de Leslie Shaw y enfrentamiento con autor de ‘Hay niveles’. | América Espectáculos.

La reconocida cantante de cumbia Marisol, conocida como ‘La Faraona’, se pronunció sobre la reciente polémica en torno al tema ‘Hay niveles’, protagonizada por Leslie Shaw y varios artistas del medio. Aunque admitió no estar completamente enterada de los detalles, la intérprete enfatizó la importancia del respeto mutuo y la comunicación clara dentro de la industria musical.

En declaraciones para ‘América Espectáculos’, Marisol subrayó que el proceso de creación musical implica inversión, esfuerzo y tiempo, tanto de compositores como de productores. Por ello, considera fundamental que cualquier artista que desee interpretar, versionar o difundir un tema ajeno solicite previamente la autorización correspondiente. “Es un tema que no tiene ni un año y creo que para hacer algo, hay que pedir permiso, hablar con los compositores para evitar este tipo de problemas porque también hacen su inversión”, declaró.

La cantante mostró su disposición a conversar con todos los implicados, incluyendo a Leslie Shaw y Carlos Rincón, para entender mejor el origen del conflicto y preservar la buena convivencia dentro del rubro artístico. “Quiero mucho a Leslie y si ella está hablando algo, tiene razón, pero en realidad no sé. Solo fui invitada a grabar”, comentó, dejando claro que su participación en el tema fue limitada y sin intención de generar controversias.

Marisol habló sobre la polémica en la que está involucrada Leslie Shaw. (Foto: Captura de América TV)

Cabe recordar que el conflicto tomó fuerza cuando Leslie Shaw criticó a artistas que interpretan ‘Hay niveles’ sin autorización, entre ellos la cantante vernacular Elvia Abril, a quien confrontó públicamente durante una presentación en Bolivia. Esta situación se viralizó rápidamente, generando rechazo y apoyo por partes divididas del público. Carlos Rincón, compositor del tema, salió en defensa de Abril y cuestionó la actitud de Shaw, abriendo un debate sobre los derechos de autor y la ética artística.

La postura conciliadora de Marisol busca calmar las aguas y propone una solución basada en el diálogo y el respeto entre colegas. “Todo se puede hablar”, afirmó, haciendo un llamado a la unión dentro del competitivo mundo musical.

Compositor Carlos Rincón amenaza con quitarle el 20 % de la autoría de las canciones que le regaló a Leslie Shaw. (Foto: Captura de TV)

Leslie Shaw reconoce que no es autora de la composición de ‘Hay niveles’

Durante una reciente emisión del programa ‘Magaly TV La Firme’, Leslie Shaw denunció públicamente el uso no autorizado de la canción ‘Hay niveles’, tema que interpretó junto a Marisol. La cantante expresó su molestia al señalar que agrupaciones como la boliviana Cumbia Mortal y la peruana Elvia Abril han venido interpretando e incluso modificando el tema sin haber solicitado permiso ni realizar el pago correspondiente por derechos de autor.

Shaw explicó que, pese a la popularidad de la canción, no ha recibido una compensación justa. Señaló que no forma parte de Apdayc, la entidad peruana encargada de recaudar regalías, y que por ello no ha percibido ingresos significativos por la difusión del tema en el país. “He cantado en más de 150 eventos y solo he recibido 13 dólares de regalías en el país”, aseguró la artista, quien ha optado por afiliarse a ASCAP, una entidad internacional de derechos de autor.

La intérprete también aclaró que, si bien no es autora de la composición —cuyos derechos pertenecen a Carlos Rincón y otros coautores—, sí posee los derechos del fonograma, es decir, de la grabación original del tema. En ese sentido, enfatizó que cualquier uso del audio original debe contar con su autorización, dejando entrever su intención de hacer respetar sus derechos como productora del tema.

"Hay Niveles": Leslie Shaw molesta por falta de pago de derechos, ¿por qué Carlos Rincón no la defiende? Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme