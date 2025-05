Magaly Medina enfrenta a Álvaro Paz de la Barra tras asegurar que su familia la encarceló: “¡Que me explique!”

“¿Tu familia me metió presa?”: Magaly Medina exige explicaciones a Álvaro Paz de la Barra por grave acusación. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Hace poco, Magaly Medina arremetió con fuerza luego de las recientes declaraciones de Álvaro Paz de la Barra, quien sorprendió al sugerir públicamente que su familia estuvo involucrada en el encarcelamiento de la conductora en 2008.

La revelación se dio a través de un comentario en redes sociales, donde el exalcalde de La Molina afirmó que los “odios” de Medina hacia su entorno se deben a que “su familia la metió presa”. La frase no pasó desapercibida para la figura de ATV, quien, en su programa del lunes 12 de mayo, no dudó en responder y exigir explicaciones.

En pleno programa en vivo, Medina interrumpió su habitual secuencia para abordar directamente la declaración del exesposo de Sofía Franco. Visiblemente indignada, cuestionó la afirmación con firmeza y dejó entrever que, de ser cierto, se trataría de una muestra clara de cómo se manejan los poderes en el país.

“A mí me gustaría que me explique cómo así, ¿su familia me metió presa?”, expresó. “Yo sé que en este país hay muchísimos arreglos bajo la mesa, sobre todo en cuestión de venganzas personales”, añadió con tono crítico.

La conductora recordó que fue en octubre de 2008 cuando ella, junto a su productor Ney Guerrero, fue sentenciada por el Poder Judicial tras difundir imágenes del futbolista Paolo Guerrero junto a Fiorella Chirichigno, fuera de la concentración de la selección peruana.

Las fotografías, que salieron en su entonces revista Magaly TeVe, generaron una demanda por difamación agravada por parte del deportista. Aunque inicialmente la sentencia fue de cinco meses de prisión efectiva y el pago de una indemnización de 100 mil soles, posteriormente el monto fue elevado a 200 mil soles en segunda instancia. Ney Guerrero, por su parte, fue condenado a tres meses de cárcel.

No lo odia

A pesar del tiempo transcurrido, Medina confesó que aquel episodio marcó un antes y un después en su carrera. Sin embargo, negó tener odio alguno hacia los Paz de la Barra, como insinuó el político.

“Soy una mujer que no soy de odios, yo perdí un juicio que nunca debí perder…”, recalcó. En ese sentido, cuestionó si el exalcalde o su entorno familiar —particularmente su padre, quien en su momento fue vocal supremo— pudieron haber tenido injerencia en la sentencia judicial. “¿Él fue el que dio la orden de meterme presa? ¿Deberían decirlo, no? Para yo también saberlo”, lanzó.

La periodista insistió en que su encarcelamiento fue injusto, considerando que solo había publicado información de interés público. A su juicio, lo ocurrido fue una represalia desproporcionada y políticamente direccionada. La posibilidad de que hubiera existido una presión o influencia externa para llevarla a prisión reavivó su molestia, sobre todo ahora que se hace una insinuación directa desde un entorno político que asegura tener información privilegiada sobre su caso.

No es la primera vez que Paz de la Barra lanza comentarios polémicos en redes sociales, pero esta vez tocó una herida sensible para la conductora, quien defendió su derecho a informar y cuestionó el uso del poder judicial como herramienta de venganza. “Si él afirma que su familia fue responsable, que lo diga con pruebas. Yo no tengo por qué cargar con acusaciones encubiertas o insinuaciones cobardes”, declaró.

Magaly finalizó su pronunciamiento dejando en claro que no piensa quedarse callada frente a versiones que intenten reescribir los hechos. Para ella, más allá de lo ocurrido hace más de 15 años, el problema radica en cómo se sigue utilizando el poder para manipular la verdad y dañar reputaciones.

Álvaro Paz de la Barra y la polémica vez que habló sobre el encarcelamiento de Magaly Medina

Hace algunos años, el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, protagonizó una polémica al hablar públicamente sobre el motivo por el cual Magaly Medina le guarda rencor. Durante un mitín, Paz de la Barra no dudó en revelar una historia que, según él, explicaría la mala relación entre ambos.

“¿Ustedes saben por qué Magaly Medina me odia tanto? Les cuento que mi padre, Vladimir Paz de la Barra, que hoy está en el cielo, fue el abogado de la jueza que la puso presa a ella seis meses. Por tal motivo, ella nos odia. Por eso les pido ustedes su apoyo y su respaldo. Pero yo no la odio. Y si me quiere invitar a su set, yo encantado de estar con ella”, declaró entonces el exalcalde.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien reaccionó con contundencia y sin rodeos. En respuesta, la conductora calificó la historia de Álvaro como “ficticia” y aclaró que a ella poco le importa quién haya defendido a la jueza que ordenó su encarcelamiento.

“Pobrecito este tipo… Cuenta una historia ficticia, a mí que me importa quién defendió a la jueza que me mandó a la cárcel. Ya estuve dos meses en una cárcel, cuál es la molestia que pueda tener con ella… No voy a decir acá lo que se dice de su padre porque es un señor que está muerto. Y a la jueza la denunció su propia asistenta legal, ella la acusó de corrupta…”, sentenció Medina.

