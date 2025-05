Rodrigo Cuba y Ale Venturo se lanzan indirectas en redes sociales tras like a Melissa Paredes en el Día de la Madre

Las indirectas de Ale Venturo y Gato Cuba: ¿Un final amargo tras su ruptura? Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En el último episodio de Magaly TV La Firme este 13 de mayo, el foco estuvo en la relación entre Ale Venturo y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quienes a pesar de haber terminado su relación supuestamente en buenos términos, no han dejado de enviarse indirectas a través de las redes sociales, revelando aspectos que no parecían haber quedado resueltos.

Y es que, el ‘Gato’ Cuba y la empresaria, que anunciaron su ruptura a principios de mayo, intentaron mantener la compostura en público, asegurando que el final de su relación fue amigable y que ambos seguirían adelante en buenos términos.

Sin embargo, lo que parecía ser un cierre pacífico se convirtió en una serie de indirectas públicas que han dejado en claro que la separación no fue tan tranquila como parecía, dejando sorprendidos a sus fieles seguidores.

Rodrigo Cuba da like a publicación de Melissa Paredes y se olvida de Ale Ventura en el Día de las madres

Lo que sorprendió a sus seguidores fue que, en el Día de la Madre, Rodrigo Cuba optó por dar “like” a una publicación de su expareja Melissa Paredes, pero no a la de Ale Venturo, en la que ella posaba con la hija que ambos tienen en común.

Este gesto, aunque aparentemente pequeño, desató una ola de especulaciones entre los seguidores de ambos, quienes comenzaron a cuestionar si realmente habían terminado en buenos términos. “¿Será que no todo está bien entre ellos?”, se preguntaron algunos, al ver que Cuba no hizo un solo gesto hacia la madre de su hija en un día tan significativo.

‘Gato’ Cuba y Ale Venturo se lanzan misiles en redes: “Me merezco un amor de verdad”

Ale Venturo, por su parte, no tardó en mostrar su inconformidad en redes sociales. A través de varios videos en TikTok, lanzó indirectas cargadas de emociones sobre el final de su relación, dejando entrever que la situación no fue tan sencilla como ambos lo habían dicho públicamente.

En uno de los videos, Venturo reflexionaba sobre cómo las personas cambian con el tiempo y cómo, a pesar de todo, ella no se arrepentía de haber intentado salvar la relación. “Lo bueno viene... y lo que se fue, se fue”, escribió en uno de los posts, dejando claro que había cerrado ese capítulo de su vida, aunque con ciertas reservas.

La situación se tornó aún más tensa cuando Venturo compartió frases y videos de canciones que parecían dirigidas específicamente a su ex pareja. “Si un hombre te reemplaza por paz y no por otra mujer, él ha comprendido que prefiere la tranquilidad”, compartió Venturo en sus redes sociales, lo que fue interpretado por muchos como un claro dardo hacia el “Gato” Cuba, quien, según ella, había decidido terminar la relación por razones que no fueron completamente claras.

Por su parte, Cuba no se quedó atrás y también respondió a su manera. En otra publicación, compartió un video que hablaba de la decepción y el sentimiento de haber sido engañado. “Me decepcioné porque cuando te conocí pensé que había encontrado a alguien diferente”, decía el video, lo que algunos vieron como un mensaje dirigido a Venturo. Además, en varias ocasiones, el futbolista se refirió a cómo había aprendido de sus errores y cómo, a pesar de la separación, ahora valoraba más su paz interior que cualquier otra cosa.

El choque entre ambos ex pareja refleja la complejidad de una relación que, aunque en su momento pareció tener un final amigable, ha dejado abierta una serie de tensiones emocionales que se están procesando en público.

Mientras Venturo se mostraba más abierta a hablar de sus sentimientos, Cuba optaba por una actitud más reservada, pero sus publicaciones revelaron un conflicto latente que ambos aún no han resuelto.

