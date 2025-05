Policía quiere que ‘Cuchillo’ demuestre ser inocente de la masacre de Pataz: “Nosotros no probamos ni descartamos”

Jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la PNP, Franco Moreno, afirmó que la PNP "no prueba ni descarta" la participación de alias 'Cuchillo' en la masacre de 13 trabajadores en una mina en Pataz. (Video: Exitosa)

Más de una semana luego de que el nombre de Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, sea vinculado por la presidenta Dina Boluarte como el presunto autor de la masacre de Pataz, la Policía Nacional del Perú ahora le exige al supuesto criminal que demuestre su inocencia pese a que actualmente no está siendo investigado, ni hay una denuncia formal en su contra, y tampoco existe una requisitoria o de captura en su contra.

En una declaración pública, el jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la PNP, Franco Moreno, indicó que “cuando tú no tienes la culpa, tienes que demostrarlo. Lo primero que ha hecho este señor es que ha salido del país, y dice mucho de él”, afirmó.

“Si él no se siente culpable, debería afrontar... He conocido otros casos de personas que han sido sindicadas y han venido a la Policía para demostrar su inocencia. Nosotros no probamos ni descartamos su participación. La actividad de este señor es conocida en esta zona de Pataz. En otras oportunidades, la Policía ha intervenido a otros sujetos ligados a él (...)”, indicó Moreno ante la prensa

La defensa de Cuchillo aseguró que su cliente ni siquiera se encontraba en el lugar. | Fotocomposición: Infobae Perú

La afirmación de Moreno se produce nueve días luego de que Rodríguez Díaz saliera del Perú con destino a Colombia, aunque en una entrevista reciente en Cuarto Poder, afirmó que ya no se encontraba en ese país, por lo que su paradero actualmente es desconocido.

Durante su conversación con el programa periodístico, el presunto autor intelectual de la masacre de Pataz aseguró su intención de someterse a las autoridades, advirtió que lo hará solo cuando existan condiciones adecuadas.

“Sí, me voy a poner a disposición de la justicia, pero en su debido momento, cuando haya garantías. Me están buscando por algo injusto, por ese motivo no puedo mostrar mi apariencia actual”, comentó al negarse a mostrar su rostro a través de la videollamada.

Falta de Inteligencia en la Policía Nacional

Infobae Perú conversó con el ex jefe de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, quien afiróm que “la Dirección que tiene que ver con Extorsiones y Secuestros está mal dirigida”, y recordó el incidente producido durante la gestión de Juan José Santiváñez como ministro del Interior en el que se acusó a una víctima de extorsión y a un agente de Serenazgo de la Municipalidad de Lima de ser peligrosos extorsionadores.

Miguel Rodríguez Díaz es el cabecilla de la red que habría secuestrado y ejecutado a 13 trabajadores mineros. | Fotocomposición: Infobae Perú

“¿Cómo es posible que un jefe de división de secuestros y extorsiones (Moreno Panta), que tiene que ver lo de Pataz, diga esto? Los que deben demostrar la carga de la prueba en la investigación preliminar es la Policía en coordinación con el Ministerio Público. Este es el resultado de que están fracasando en sus intentos de ubicar a dirigentes de bandas criminales", afirmó a este medio.

Según el ex general, las declaraciones de Moreno Panta son una muestra de que no hay personal calificado para dirigir esta división y, además, debería ser cambiado.

“No tenemos personal profesional calificado para estar a cargo de las divisiones que tienen que ver con la extorsión. ¿Hay alguna acción que se ha tomado para intervenir a los supuestos involucrados? Que él (Moreno Panta) diga que es ‘Cuchillo‘ el que tiene que demostrar su inocencia es una muestra que no tiene idea de lo que dice el Código Procesal Penal”, afirmó Pérez Rocha. “Este oficial cometió un error y deberían cambiarlo. No se ha visto en ninguna parte”

La carta notarial de alias ‘Cuchillo’ a Dina Boluarte

Pese a las acusaciones desde la Presidencia, y desde la clandestinidad, alias ‘Cuchillo’ decidió enviar a Palacio de Gobierno una carta notarial en la que exige a la presidenta Boluarte una rectificación pública por las acusaciones en su contra.

Carta notarial enviada por 'Cuchillo' a Dina Boluarte exigiéndole que se retracte | Canal N

“A raíz de sus declaraciones, distintos medios de comunicación me han sindicado como el principal sospechoso de la masacre en Pataz. Ha provocado una alteración al normal desarrollo de mi vida personal al poner en tela de juicio las actividades lícitas que desarrollo”, indica el documento, según RPP.

El supuesto autor intelectual de la masacre en Pataz también indicó, por medio de su abogado defensor, que la presidenta Dina Boluarte también cuenta con un plazo de cinco días (aproximadamente hasta el viernes) para rectificarse públicamente de sus declaraciones. En caso contrario, el presunto criminal alias ‘Cuchillo’ interpondrá una denuncia contra la mandataria