Estos congresistas no le darán la confianza al Gabinete de Eduardo Arana: “No hay cambios sustanciales”

Eduardo Arana es el nuevo Premier de Dina Boluarte. (Foto: Infobae Perú / Andina)

El reciente nombramiento de Eduardo Arana como presidente del Consejo de Ministros ha desatado una ola de cuestionamientos en el Congreso. Diversos parlamentarios han anticipado que no otorgarán el voto de confianza al nuevo Gabinete Ministerial, argumentando que el cambio no representa una renovación real dentro del Ejecutivo, sino una rotación de las mismas figuras políticas.

Este miércoles 14 de mayo, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Arana Ysa en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno a las 12:35 p.m. El abogado, quien hasta ese momento era ministro de Justicia y Derechos Humanos, reemplazó a Gustavo Adrianzén, quien presentó su renuncia un día antes. La modificación fue acompañada del nombramiento de Juan Enrique Alcántara Medrano como nuevo titular del Ministerio de Justicia.

El nuevo presidente del Consejo de Ministros es el cuarto en asumir el cargo bajo la gestión de Boluarte, sumándose a una lista que integran Pedro Ángulo, Alberto Otárola y el propio Adrianzén. El acto de juramentación se realizó apenas un día después de que el Ejecutivo también modificara otras tres carteras ministeriales.

Congresistas advierten “más de lo mismo” y se niegan a dar confianza

Los ministros juramentados para el gabinete de Eduardo Arana en una foto grupal junto a la presidenta peruana Dina Boluarte y el expremier Gustavo Adrianzén | Foto: Presidencia del Perú

Durante las primeras horas posteriores a la juramentación, los primeros pronunciamientos desde el Congreso marcaron una línea crítica frente a la designación de Arana. Voceros de distintas bancadas coincidieron en que el nuevo premier representa una continuidad del gabinete anterior y que, en ese sentido, no se justifica el voto de confianza.

Jaime Quito, vocero de la bancada Socialista, afirmó que no respaldarán al nuevo gabinete y convocó a otras agrupaciones parlamentarias a hacer lo mismo. En su intervención, señaló que el cambio se limita a una reubicación de cargos dentro del mismo entorno ministerial. Según explicó, el solo hecho de que Arana haya salido de una cartera para asumir otra no representa ninguna modificación sustancial en el rumbo del Gobierno.

Quito también cuestionó la posibilidad de que la presidenta Boluarte realice un viaje al Vaticano en el contexto actual. Indicó que, mientras persista la crisis política y social, la jefa de Estado debe permanecer en el país.

Desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, su presidente Isaac Mita se pronunció en términos similares. Aunque precisó que su bancada decidirá en consenso, adelantó que en lo personal votará en contra de otorgar la confianza. Mita manifestó su preocupación por lo que considera una falta de implementación de normas pendientes en el sector Justicia y una continuidad de problemas no resueltos desde la gestión anterior.

Bancadas piden cambios reales en sectores clave del Ejecutivo

Eduardo Arana juramenta como presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Gustavo Adrianzén | Foto: Presidencia del Perú

Otro de los pronunciamientos vino de Carlos Zeballos, congresista del Bloque Democrático. Durante una conversación con la prensa, remarcó que su expectativa era que el nuevo gabinete presentara rostros distintos, especialmente en sectores críticos como Salud, Educación y Trabajo. Señaló que la falta de recambio en estas áreas limita cualquier posibilidad de que el nuevo equipo pueda generar confianza en la población.

Zeballos criticó que los cambios recientes no hayan tocado a funcionarios que enfrentan cuestionamientos públicos o que, a su juicio, no han logrado resolver problemas estructurales en sus sectores. Mencionó el caso de EsSalud, en el que persisten denuncias sin esclarecimiento, y el del actual titular de Educación, a quien considera fuera de contexto para los desafíos del país.

Pese a que aún no se ha debatido formalmente el pedido de cuestión de confianza en el Pleno, el clima político comienza a mostrar un escenario poco favorable para el gabinete liderado por Arana. Las declaraciones recabadas sugieren que varias bancadas no están dispuestas a respaldar una propuesta que, según ellos, no responde a las demandas de cambio formuladas por diversos sectores sociales.

Cabe señalar que esta es la segunda vez en dos días que la presidenta lidera una ceremonia de juramentación ministerial, lo que para algunos congresistas refleja un intento del Ejecutivo por reacomodar piezas sin alterar el rumbo del Gobierno. La analogía que algunos trazan es la de un tablero donde se mueven las mismas fichas, pero sin cambiar el juego.

La fecha en que el nuevo gabinete presentará formalmente su solicitud de confianza ante el Congreso aún no ha sido anunciada.