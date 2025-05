Paro nacional: Este lunes 12 de mayo se define si transportistas formales de Lima y Callao se unen a la protesta

Universitario vs Alianza Atlético 0-1: gol y resumen de la derrota ‘merengue’ por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 El elenco ‘merengue’, con un once alterno el primer tiempo, no pudo ganarle a un estratégico cuadro ‘churre’ ni tampoco estirar la ventaja en la punta del campeonato. Gustavo Dulanto y José Rivera fueron expulsados sobre el final