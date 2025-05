Día de la Madre: historias de mujeres pasan su día en el INSN de San Borja al cuidado de sus hijos hospitalizados

Madres pasarán su día al lado de sus hijos en el INSN | América Noticias

Este domingo, mientras en gran parte del país se vive un ambiente de celebración por el Día de la Madre, en los pasillos del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, las protagonistas del día lo vivieron entre cuidados médicos, diagnósticos difíciles y la esperanza de una pronta recuperación.

Para muchas madres que permanecen en este centro de salud pediátrico, la fecha no es sinónimo de descanso ni de agasajo, sino una jornada más dedicada a velar por la salud de sus hijos.

Janeth Ramírez es una de ellas. Viajó desde Piura a Lima buscando salvar la vida de su hija Luciana, quien sufrió una grave quemadura en el rostro mientras cocinaba. Apenas llegó al hospital, los médicos fueron contundentes: “Tu niña no va a vivir, tu niña está grave”, le dijeron. Sin embargo, Janeth no se rindió.

“Yo le pedía tanto a Diosito. Después me dieron la esperanza de que había una cama”, cuenta conmovida. Desde entonces, se mantiene firme al lado de su hija, sin separarse de ella.

A pesar del sufrimiento y la preocupación constante, Janeth no se queja. Aun extrañando profundamente a sus otros hijos, sabe que hoy debe estar donde más se le necesita. “Desde que ella nació ha estado conmigo. A mis otros hijos también los extraño mucho, pero ellos me dicen que no me preocupe, que habrán muchos otros Días de la Madre para estar juntos”, relata con una mezcla de nostalgia y fortaleza.

Los poemas destacan como forma atemporal de honrar a quienes moldearon vidas con paciencia y ternura. Cien obras cuidadosamente elegidas reflejan la grandeza de este amor único (Freepik)

Historias como la de Janeth se repiten en el hospital, donde también se encuentra Vilma Huamán. Ella llegó desde Huancavelica con su hija de 9 años, quien fue diagnosticada con un quiste en los pulmones.

“En Huancavelica le diagnosticaron el quiste y no hay especialistas, me derivaron acá, y yo vine y entré por emergencia para que la puedan operar”, cuenta. Hoy, tras la cirugía, Vilma respira aliviada al ver que su hija evoluciona bien.

“Ella está respondiendo bastante bien, es fuerte. Esto ha sido el regalo por el Día de la Madre”, dice con una sonrisa que esconde noches de desvelo.

Como muchas madres provenientes de regiones, Vilma vive temporalmente en el albergue del hospital. La doctora Zulema Tomás, directora general del INSN San Borja, explicó que más del 70 % de los pacientes del centro son referidos desde diferentes regiones del país.

La creación del Hospital del Niño en Lima, gracias a la labor de Juana Alarco de Dammert, establece un nuevo estándar en la atención pediátrica en Perú. (Andina)

“Están con nosotros mañana, tarde y noche. En el caso de las mamitas cuyos niños están en UCI, ellas sí están con nosotros las 24 horas en el octavo piso”, precisó. Para estas mujeres, no existe descanso cuando se trata de cuidar la vida de sus hijos, incluso si eso significa pasar el Día de la Madre entre paredes de hospital y sin ver a los demás integrantes de la familia.

Centralización de la atención médica

Este escenario tiene detrás una realidad estructural que empuja a estas familias a dejar sus hogares para buscar atención especializada en la capital. La falta de infraestructura, especialistas y atención adecuada en zonas rurales y de provincia obliga a muchos padres a migrar temporalmente a Lima.

En el caso de madres o padres solteros, la carga es aún más pesada: muchas veces no tienen quién costee los gastos y, pese a ello, deben dejar de trabajar para acompañar a sus hijos en cada control o procedimiento.

Lima concentra la mayor cantidad de hospitales especializados del país, mientras que las regiones enfrentan serias limitaciones. En entrevista con Infobae Perú, el especialista en Salud Pública Marco Almerí señaló que esta desigualdad, perpetuada por gobiernos sucesivos, ha hecho que los hospitales limeños se saturen de pacientes de todo el país, lo que incrementa los tiempos de espera y dificulta la atención oportuna para todos.

La distribución de médicos en el Perú también refleja esta brecha. En 2023, el país contaba con cerca de 99,970 médicos registrados, pero Lima Metropolitana concentraba una densidad de 45 médicos por cada 10,000 habitantes. En cambio, regiones como Amazonas, Cajamarca y Madre de Dios apenas llegan a 6 médicos por cada 10,000 habitantes. Incluso en EsSalud, en 2016, más del 50 % de sus 8,475 médicos trabajaban en Lima, lo que deja a otras regiones con recursos humanos escasos.

Dado que los hospitales locales carecían de especialistas en cirugía bucal y maxilofacial, la joven fue referida al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), ubicado en el distrito limeño de Breña. (Foto: INSN)

Frente a esta situación, Almerí sugiere que una real descentralización de la salud podría ser una solución sostenible. Esto incluiría la construcción de hospitales en regiones estratégicas, el desarrollo de telemedicina para evitar traslados innecesarios y, sobre todo, incentivos para que médicos especialistas puedan ejercer en provincias.

La historia de Janeth, Vilma y tantas otras mujeres que pasan el Día de la Madre en el hospital es también un reflejo del sacrificio silencioso de miles de familias que enfrentan una doble lucha: la de sanar a sus hijos y la de resistir un sistema de salud centralizado y desigual. Aunque este segundo domingo de mayo no hayan recibido flores ni tarjetas, su entrega incansable, su fe y su valentía dan un nuevo significado a la maternidad.