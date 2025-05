Alcalde de Pataz y expertos no creen en la lucha del Gobierno contra el crimen: “se han tomado la foto y regresarán a Lima”

Un total de 150 efectivos de las Fuerzas Armadas y 1.000 agentes de la PNP llegaron a Pataz para recuperar el control de la zona. (Foto: Agencia Andina)

Oficialmente ha iniciado la ejecución de las medidas anunciadas por la presidenta Dina Boluarte para intentar combatir la inseguridad y el crimen en Pataz, provincia de la región La Libertad azotada por la minería ilegal y en donde se encontraron hace una semana los cuerpos sin vida de 13 trabajadores en el socavón de una mina.

Sin embargo, a juicio del alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños; y otros expertos en seguridad, estas acciones no tendrán ningún efecto para reducir los crímenes y su aplicación más bien revelaría que el Ejecutivo no tiene una idea clara de cómo afrontar la situación de emergencia en la zona minera.

Alcalde de Pataz: “Ya entiendo por qué el pueblo no confía”

En conversación exclusiva con Infobae Perú, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños afirmó que no espera que las medidas anunciadas por el Ejecutivo tengan algún efecto contra el crimen. No solo eso, sino que incluso duda que la seguridad sea el objetivo real de las decisiones tomadas por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. A su juicio, el verdadero objetivo es acabar con la minería artesanal.

“A mí no me van a engañar que están luchando contra el crimen organizado. Lo que veo es que están terminando con la minería artesanal. Si ese es el objetivo, pues están dando en el clavo (...) No hay investigación. Ahora sí entiendo al pueblo y por qué no confía en las instituciones. El pueblo no sabe en quién confiar. Ya están haciendo cualquier cosa menos lucha contra el crimen organizado”, afirmó a Infobae Perú.

Al ser consultado sobre si confía en la presidenta Dina Boluarte, el alcalde de Pataz afirmó que lo mínimo que puede hacer en su cargo es confiar en las instituciones del Gobierno. Sin embargo, también afirmó que, a nivel personal, “una persona que defrauda a su palabra. Una persona que no respeta su palabra no sirve ni para abono”, dijo a este medio

Esto en referencia a los compromisos hechos por la presidenta Boluarte para construir una nueva carretera en Pataz e iniciar la construcción de un hospital en la localidad, pues aunque en esta provincia se extraen grandes cantidades de oro, su comunidad aún no tiene acceso a la salud y debe trasladarse varias horas en auto para encontrar un centro médico adecuado.

(Video: Latina)

“Los gobiernos exitosos son aquellos que gobiernan escuchando al pueblo. Y los gobiernos fracasados son aquellos que dan la espalda al pueblo, someten al pueblo, ultrajan al pueblo, asesinan al pueblo y escuchan a unos cuantos”, indicó Mariños a Infobae Perú.

Eduardo Pérez Rocha, ex director general de la PNP: “Son demostraciones populistas”

Por otro lado, el ex director general de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, afirmó que las medidas que empezaron a ser ejecutadas por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte son en realidad expresiones de fuerza temporales que terminarán diluyéndose en el tiempo. Demostraciones populistas para “hacer creer que se hace algo”.

“Son demostraciones populistas. Nada más. Resultados no van a tener. ¡Ese sitio (Pataz) es de emergencia total y que puede traer incluso problemas a nuestra defensa nacional! (...) Es necesario ubicar quiénes son estos delincuentes terroristas que han ocasionado la muerte de estos 13 hombres de seguridad", dijo en exclusiva para Infobae Perú.

Pérez Rocha también sostuvo que la ciudadanía debería empezar a tener resultados del “estado de emergencia reforzado” en unos cuantos días. “¿Cuántos mineros informales e ilegales hay? Eso debemos tenerlo en máximo 10 días. Eso se debe informar. Debemos tener resultados en poco tiempo. Si no, entonces es solo una medida declarativa y nada más”

El exdirector general de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, considera que la estrategia de la presidenta Boluarte de controlar el avance de la delincuencia usando estados de emergencia es un intento populista de enfrentar el problema. (Foto: Composición - Infobae/ANDINA/Presidencia)

Sobre la posibilidad de declarar a los sicarios y extorsionadores como “terroristas urbanos” como se indica desde el Ejecutivo y como se ha planteado en ocasiones desde el Congreso, Pérez Rocha se opone a esta medida por considerarla poco efectiva y que ambos delitos ya cuentan con sentencias hasta de cadena perpetua en casos agravados. Además, afirma que el término “terrorismo” solo está vinculado a ejercer el terror como una herramienta para tomar el gobierno.

“De acuerdo a la Constitución, terrorismo quiere decir efectuar actos de terror con uso de la fuerza, explosivos, armamento, etc. para cambiar de gobierno. Acá, ”terrorismo" no es la palabra (...) yo no me explico por qué queremos poner la figura de “terrorismo urbano” si las penas para todos estos delitos de violencia tienen cadena perpetua. Todos tienen cadena perpetua”, aseguró a este medio.

José Luis Gil, ex miembro del GEIN: “El gobierno parece que no ha definido cuál es el problema en Pataz”

Por su parte, el experto en seguridad, ex miembro del GEIN y ex asesor del Ministerio del Interior, Jose Luis Gil, indicó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte está respondiendo de forma tardía a la emergencia que se vive en Pataz en materia de seguridad. Sin embargo, también afirmó que las medidas adoptadas dan a entender que aún no se entiende realmente a quién quiere combatir el Gobierno.

Comando Unificado llegó a Pataz para recuperar el orden luego del asesinato de 13 trabajadores mineros. (Foto: Agencia Andina)

“Parece que (el gobierno) no ha definido cuál es el problema, porque lo que está haciendo al declarar la zona de emergencia, qué era lo que se pedía; castiga a los mineros formales y a los mineros artesanales prohibiendo la actividad minera. Eso le va a costar millones al país. Entonces no tiene claro que quienes generan ese problema hoy son los las organizaciones criminales transnacionales. ¿Contra quién lucha el gobierno? ¿Contra los mineros formales o informales, o contra la criminalidad organizada extranjera? ¿Hacia dónde van dirigidas sus prácticas operativas?“, cuestionó José Gil

El experto también indicó que la presunta falta de claridad para combatir a los criminales en Pataz da a entender que “esa falta de claridad definitivamente hace que yo considere que el gobierno no está en el camino correcto de la lucha contra la criminalidad”, dijo en exclusiva a Infobae Perú.

“Aquí están simplemente tratando de satisfacer a la opinión pública. Como decimos nosotros, ”para la platea”. La presidenta, los ministros, hemos visto que se han tomado la foto, ya se filmaron, ahora se regresan a Lima y ahí dejan a los militares. Entonces, no me parece que esto sea una estrategia”, sostuvo.

La presidenta Dina Boluarte llegó a Pataz para supervisar el despliegue del Comando Unificado de las FF.AA. y la PNP. (Foto: Agencia Andina)

Finalmente, el ex GEIN indicó que a estas alturas, el problema de la inseguridad tiene responsables políticos y ellos son la presidenta Dina Boluarte y el ministro Gustavo Adrianzén, pues ellos son los responsables del Gobierno, aunque también nombró al ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta.

“Estamos frente a un fenómeno nacional que afecta a la seguridad interna del país, que se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional. Ya no se puede señalar hacia abajo. Las responsabilidades tienen que ir hacia arriba porque los que están dirigiendo (Boluarte y Adrianzén) no tienen la línea correcta de la estrategia contra la criminalidad”

“La principal responsabilidad política es la de la presidenta de la República y del ministro Adrianzén, que son los que dirigen el Gobierno. Si pones un mal ministro del Interior, si das estrategias militares tardías, todo eso no depende de un general, depende de la comandante general, que es la Presidenta de la República. Es la responsabilidad política de ella y de este gabinete“, afirmó el experto.