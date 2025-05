Jaime Bayly defiende la nacionalidad peruana de Robert Prevost, el papa León XIV: “Nadie lo obligó”

Jaime Bayly emocionado por el nombramiento de Robert Prevost como nuevo papa | Youtube - Jaime Bayly

El nombramiento de Robert Prevost como el nuevo papa de la Iglesia Católica ha generado una ola de reacciones en el Perú, no solo por su figura como líder espiritual, sino por un hecho que ha dejado a muchos sorprendidos: el pontífice electo tiene la nacionalidad peruana. Este detalle fue destacado por el periodista y exconductor de televisión peruano Jaime Bayly, quien expresó con entusiasmo y asombro la noticia a través de su canal de YouTube.

Robert Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos, fue elegido para suceder al papa Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril a los 88 años. El ahora papa León XIV fue elegido en el cónclave que culminó con la famosa fumata blanca en la Capilla Sixtina del Vaticano. Lo que ha sorprendido al Perú es que Prevost, aunque nació en el país norteamericano, se nacionalizó peruano en 2015, después de haber vivido casi cuatro décadas en el país, desempeñando labores pastorales y vinculándose estrechamente con la comunidad peruana.

El recién elegido papa León XIV, el cardenal estadounidense Robert Prevost, aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. 8 de mayo de 2025. REUTERS/Stoyan Nenov

En su video, Jaime Bayly no escatimó en mostrar su alegría y sorpresa por este hecho histórico. “Aquí en casa estamos felices e incrédulos porque el nuevo papa es peruano. Y no es broma, no estoy exagerando. El nuevo papa, si bien no nació en el Perú, nació en Chicago, Estados Unidos, pero tomó la nacionalidad peruana en 2015. O sea, el papa León XIV es peruano. Ustedes podrán imaginar nuestra alegría, orgullo y sorpresa”, dijo el periodista, quien compartió la noticia con su madre, quien desde su niñez soñaba con la posibilidad de tener un papa peruano.

El recordado ‘Francotirador’ recordó que su madre, quien siempre había expresado el deseo de tener un papa originario del Perú, se sintió satisfecha de ver su sueño cumplido, aunque de una forma inesperada. “Ella siempre me había dicho, desde que era un niño, que algún día tendremos un papa peruano. ‘Y tú, mi Jaime, serás el papa peruano‘. No pudo ser, querida mamá, soy demasiado vicioso e imperfecto, pecaminoso, para elegir el camino de la santidad, pero tenemos un papa peruano”, relató con humor Bayly.

Jaime Bayly celebra la nacionalidad peruana del nuevo papa, Robert Prevost, tras su elección histórica.

Celebró que papa León XIV tenga DNI peruano

Una de las declaraciones más destacadas de Jaime Bayly fue la forma en que abordó la decisión de Robert Prevost de obtener la nacionalidad peruana.

“Es estadounidense porque nació en Estados Unidos, cosa que no eligió, pero es peruano porque eligió ser peruano. Lo primero no lo eligió, fue un designio del azar, una intervención de los dioses. Pero el nuevo papa elige, hace diez años, en 2015, hacerse peruano. Se hizo peruano porque él quiso, nadie lo obligaba, ninguna ley de los hombres ni de las espirituales”, afirmó Bayly, remarcando la importancia del acto voluntario del papa León XIV al convertirse en ciudadano peruano.

Robert Prevost, Papa León XIV, como obispo de Chiclayo. (Foto: FB/@noticiaspiura30)

Seguidamente, el periodista destacó el sentimiento de entusiasmo que ha invadido a la población peruana. “Es un clima de alegría y orgullo, y de gigantesca sorpresa. Yo pensé que el sueño de mi madre no se iba a cumplir, yo pensé que era su único candidato al papado, pero tenemos papa peruano, joder, qué maravilla. Qué profunda alegría”, sostuvo.

“Los peruanos estamos acostumbrados a perder. Ustedes saben que ser peruano educa en la humildad, casi siempre perdemos en todo y casi siempre nos dan malas noticias. Estamos acostumbrados a la adversidad, al infortunio, a la desdicha, a la humillación, desde el fútbol hasta la política. Es muy raro que un peruano sienta, de pronto, esta alegría”, expresó el periodista, subrayando que este hecho es un motivo de orgullo para todos los peruanos.

Jaime Bayly dedicó su último video a Robert Prevost, el sucesor del papa Francisco.

Bayly concluyó su video resaltando el gesto de Robert Prevost como una muestra de gratitud hacia el país que lo acogió por varios años. “El papa es peruano porque eligió ser peruano. Yo también soy peruano porque nací en Perú, pero tiene más mérito lo del papa porque, en un acto de gratitud hacia el país que lo recibió con amor por más de dos décadas, se hizo peruano”, dijo. “Perdonen esta efusión desmesurada de afecto y alegría, y hasta de euforia un tanto adolescente”, expresó orgulloso en los últimos segundos.