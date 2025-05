Magaly Medina llena de elogios a Yaco Eskenazi: “Se ha convertido en un hombre digno de admiración”

Magaly Medina sobre Yaco Eskenazi: "Mostró su lado más humano y sin complejos". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora Magaly Medina no dudó en iniciar su espacio de ‘Magaly TV La Firme’ este 7 de mayo para elogiar públicamente a Yaco Eskenazi después de su participación en su podcast.

Según la comunicadora, destaca su crecimiento personal y emocional. Y es que, para Magaly, el exchico reality ha logrado convertirse en un hombre digno de admiración debido a su madurez emocional, sensibilidad y capacidad para conectar con los sentimientos de su esposa Natalie Vértiz.

Magaly Medina sobre Yaco Eskenazi: "Mostró su lado más humano y sin complejos". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La periodista destacó que, a través de su entrevista, Yaco mostró un lado más humano con su pareja, lo que lo ha hecho ganar el respeto y la admiración de muchas mujeres.

La presentadora expresó que la imagen del empresario ha cambiado completamente, pasando de ser un chico conocido por su paso por realities a ser un hombre con una gran empatía. “Yo ya no quiero un príncipe azul, quiero un Yaco Eskenazi”, comentó la periodista, subrayando cómo su autenticidad y su sinceridad en la entrevista impactaron positivamente en el público.

El comportamiento de Yaco en la entrevista mostró su lado más sensible y emocional, algo que, según Magaly, es fundamental para que los hombres puedan conectar con su verdadero ser, sin miedo a mostrar su vulnerabilidad. Medina hizo énfasis en que los hombres también tienen un lado sensible y femenino que no debe ser reprimido, y que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ sería un ejemplo perfecto de cómo superar los estereotipos impuestos por la sociedad.

Magaly Medina sobre Yaco Eskenazi: "Mostró su lado más humano y sin complejos". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Yaco Eskenazi y su consejo a Laura Spoya

Hace poco, Yaco Eskenazi asistió al podcast ‘Good Time’, el cual es conducido por Spoya junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe’. En este espacio, donde habló sobre la crisis matrimonial que atravesó con Natalie Vértiz, el exchico reality le dio un importante consejo a la exmodelo.

“Les voy a decir de frente. Pórtese bien. Cuiden a las personas que los aman. Las personas que los aman tienen que ser respetadas. Y tú hijita (Laura Spoya) mira dentro tuyo, no mires a tu al rededor, no escuches a nadie, escúchate a ti misma, escucha lo que tienes adentro”, comentó.

Asimismo, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ le dio el consejo que alguna vez su padre le mencionó, asegurando que si bien ahora se encuentra en lo más alto del internet por su podcast, en algún momento también caerá, pero lo más importante es que en ese momento se encuentre con las personas que ama.

“Hay una cosa que mi papá siempre me decía, es una cojudez, pero si lo analizas es muy interesante. El mundo da vueltas, amiga, tú puedes estar ahora acá (arriba), pero te va a tocar estar acá (abajo), y es mejor estar con la gente que te quiere”, comentó.

Magaly Medina sobre Yaco Eskenazi: "Mostró su lado más humano y sin complejos". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Yaco Eskenazi revela que fue mujeriego

Yaco Eskenazi compartió aspectos desconocidos de su vida personal antes de su romance con Natalie Vértiz. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reveló que, antes de conocer a la reconocida modelo, su comportamiento en las relaciones amorosas era completamente diferente, caracterizado por la infidelidad.

“Antes de estar con Natalie, no creo que haya existido un hombre más rata que yo. Cuando yo no era famoso, yo era un joyón. Es más, cuando hablan muy bien de mí, cuando dicen ‘Ay, Yaco, el último hombre fiel’, a mí me da roche porque me pongo a pensar en qué dirán las mujeres de mi pasado. Dirán: ‘Este desgraciado, se cree el novio de América este perro cuando a mí me ha hecho la vida cuadritos’. Siento mucho roche, entonces respondo: ‘Ya no me digas tanto por qué ahorita va a salir alguien a decir que no era así’”, expresó.

Yaco Eskenazi confiesa su pasado mujeriego antes de Natalie Vértiz: “Nunca en mi vida fui fiel”