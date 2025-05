Parque de las Leyendas brindará 200 entradas gratis por el Día de la Madre: ¿Quiénes y cómo acceder al beneficio?

Parque de las Leyendas regala 200 entradas por el Día de la Madre: ¿Quiénes y cómo acceder al beneficio?| Andina

Este domingo 11 de mayo es el Día de la Madre, una fecha donde no solo debe ser el único día de expresar gratitud por todo lo que hacen. De esta manera, el Parque de las Leyendas, ubicado en San Miguel y con una sede adicional en Huachipa, ha preparado una serie de actividades especiales para homenajear a las progenitoras de manera gratuita.

Es así como las primeras 200 madres que lleguen a sus instalaciones podrán ingresar sin realizar ningún pago, pero serán distribuidas en 100 entradas para cada sede y así pueden disfrutar todas. Además, el evento incluirá espectáculos tanto a las visitantes como a las madres del reino animal que residen en el parque.

El homenaje no se limitará únicamente al domingo 11 de mayo. Según detalló la administración del parque, se han programado actividades adicionales que se llevarán a cabo entre el 18 y el 24 de mayo. Estas se desarrollarán en el frontis del Jardín Botánico y en el vivero Casa Verde, dos de los espacios más emblemáticos del parque. Las iniciativas buscan extender la celebración y permitir que más personas puedan participar de estos eventos, porque algunas familias deciden acudir otro día.

Por otro lado, anunciaron que el 18 de mayo, al mediodía, en la sede de San Miguel, un reconocido imitador ofrecerá un espectáculo en el patio central, mientras que en la pérgola de ingreso se llevará a cabo la feria SUMAQ Mamá, donde las familias podrán adquirir artesanías.

Programación de actividades en el Parque de las Leyendas

De acuerdo con el programa detallado por el Parque de las Leyendas, las celebraciones comenzarán a las 9:30 a.m. con un homenaje a Carlota, una hipopótamo del Nilo que vive en la zona Internacional. Posteriormente, a las 10 a.m., será el turno de Naisha, una tigresa de Bengala. Las actividades continuarán a las 11 a.m. con la celebración de Dominga, un tapir en la zona Selva, y de Cata, una gata pajonal en la zona Sierra. Finalmente, a las 2 p.m., en la zona Costa, los visitantes podrán participar en el homenaje a Romancera, una yegua de caballeriza. Los homenajes a los animales del parque serán una experiencia educativa y emocionante para toda la familia.

Además de los homenajes a los animales, el parque ha organizado una serie de actividades para el disfrute de las madres y sus familias. Desde el mediodía, una orquesta digital ofrecerá música en vivo para amenizar la jornada. A las 2:30 p.m., en el patio central de la sede de San Miguel, se llevará a cabo la actividad “Tejiendo Lazos”, que incluirá un espectáculo de títeres y la presentación de la agrupación musical Arena Nueva.

En la sede de Huachipa, a la misma hora, otra agrupación musical animará a las madres en el patio de ingreso, mientras que en el auditorio se proyectará una función especial de “Cine en el Zoo” para toda la familia.

¿Cuáles son los precios de las entradas al Parque de las Leyendas?

Este beneficio solo será para las madres, por lo cual sus acompañantes deberán pagar el precio normal. El Parque de las Leyendas abre sus puertas todos los días de la semana, incluidos los feriados, en un horario de atención de 9 a.m. a 5 p.m.

Es el lugar perfecto para disfrutar en familia y vivir una experiencia única rodeados de naturaleza, cultura e historia.

El precio de las entradas es de 18 soles para adultos, 10 soles para niños de 3 a 12 años y 4 soles para adultos mayores. Estos costos se aplican en ambas sedes.

Cabe precisar que todos los visitantes que cuenten con su carné de Conadis podrán ingresar de manera gratuita todo el año 2025.

