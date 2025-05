Magaly Medina respalda la decisión de Onelia Molina de terminar con Mario Irivarren: “Muy digna, dijo ‘hasta aquí nomás’”

Magaly Medina defiende a Onelia Molina: "Decisión definitiva tras la falta de respeto de Mario Irivarren". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora Magaly Medina no dudó en aplaudir la postura de Onelia Molina tras el reciente anuncio de la chica reality de dar por terminada su relación con Mario Irivarren, luego de las tensas confesiones del modelo y de su intención de hablar con su expareja Vania Bludau.

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la presentadora expresó su total respaldo a la decisión de la modelo, destacando su dignidad. Magaly se tomó unos minutos para leer el mensaje que Onelia compartió en sus historias de Instagram el 5 de mayo, así como sus declaraciones en el programa MQM, donde también confirmó su ruptura con Mario.

Magaly Medina defiende a Onelia Molina: "Decisión definitiva tras la falta de respeto de Mario Irivarren". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Según Medina, la decisión de Onelia fue completamente acertada, sobre todo después de la polémica vivida en la boda de Alejandra Baigorria, en la que Mario fue protagonista de un escándalo que afectó gravemente su relación con Onelia.

“Ella ha decidido un punto y aparte después de lo que pasó aquella noche de la boda de Alejandra Baigorria. Mientras ese día una pareja festejaba su unión, la novia fue la causante de una incómoda conversación con su amigo Mario Irivarren que trascendió a los medios, fue grabada y luego causaría un terremoto en esa relación porque denotó muchísima falta de respeto por parte de Mario. Ella, muy digna, y creo que muy en su lugar, dijo: ‘hasta aquí nomás’”, manifestó Magaly.

Magaly Medina defiende a Onelia Molina: "Decisión definitiva tras la falta de respeto de Mario Irivarren". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Perdió soga y cabra

Medina también aprovechó para cuestionar duramente a Mario Irivarren por su actitud en la boda y por no haber priorizado su relación con Onelia. Según Magaly, el modelo justificó su comportamiento con el argumento de que necesitaba cerrar una conversación pendiente con su ex, Vania Bludau, algo que, según ella, no fue apropiado considerando su relación actual con Onelia.

“Hay que decir que (Mario) reconoció el error, pero el daño ya estaba hecho. Además, en ningún momento hizo una separación entre Vania y el papel que tenía Onelia en su vida. Si Mario hubiera sido un poco más maduro y consciente de lo que realmente sentía, hubiera dicho: ‘no estoy enamorado de Vania, no tengo nada que hablar con ella porque eso le molestaría a mi pareja”, dijo en un inicio.

Magaly Medina defiende a Onelia Molina: "Decisión definitiva tras la falta de respeto de Mario Irivarren". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Yo amo a Onelia y quiero estar con ella, que me disculpe’, ese tipo de cosas. Pero sus disculpas fueron: ‘siento que Vania y yo no hablamos lo suficiente y terminamos muy mal’. Si algo te queda pendiente en tu corazón y en tu cerebro sobre una relación que ya rompiste tiempo atrás, es que tú no has resuelto nada y no tienes nada claro en esta vida. Sencillamente, estás descuidando a la pareja que tienes”, sentenció Magaly.

Para la conductora, la falta de madurez y claridad del integrante de ‘Esto es Guerra’ ante la situación fue un factor clave que contribuyó al final de su relación con Onelia. Según Magaly, el modelo no supo manejar adecuadamente su relación con Vania Bludau y, por ende, descuidó lo que realmente tenía con Onelia.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Onelia Molina anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren: “Es una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”

Hace poco, Onelia Molina sorprendió a más de uno al hacer público la decisión de poner fin a su relación con Mario Irivarren, a través de una emotiva publicación en sus historias de Instagram. En el mensaje, la joven expresó que, aunque no fue una decisión fácil, consideró que era lo mejor para su bienestar y paz interior.

“No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad. Ha llegado el momento de seguir caminos separados. Me quedo con el amor, el respeto y el afecto que existieron durante estos dos años de relación. Agradezco su comprensión y el respeto hacia mi espacio personal”, compartió la influencer en sus redes sociales.

Onelia Molina confirma el fin de su relación con Mario Irivarren. América Tv: Mande quien Mande